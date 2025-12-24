Ceny miedzi rosną do niespotykanych poziomów

Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie ustanowiły w środę nowy rekord - to już prawie 12.160 USD za tonę - informują maklerzy. „Czerwony” metal zmierza do zaliczenia najlepszego roku od 2009 - ze zwyżką ceny obecnie już o 38 proc.

Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME zwyżkowała do rekordowych 12.159,50 USD za tonę.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 5,6470 USD za funt, wyżej o 1,71 proc. Na giełdzie metali SHF w Szanghaju miedź jest wyceniana po 96.150 juanów za tonę, w górę o 2,39 proc.

Miedziowa hossa w USA

Analitycy wskazują, że miedź kontynuuje swoją silną grudniową hossę, a ceny metalu rosną do niespotykanych dotąd poziomów w reakcji na obawy inwestorów o zacieśnienie sytuacji na globalnym rynku tego metalu w 2026 r.

Gracze masowo inwestują w miedź, spodziewając się, że gwałtowny wzrost popytu na metal wysyłany do Stanów Zjednoczonych - co ma pomóc w uniknięciu skutków potencjalnych taryf celnych prezydenta Donalda Trumpa - postawi nabywców miedzi w innych częściach świata w bardzo trudnej sytuacji.

„Czerwony” metal zmierza do zaliczenia najlepszego roku od 2009 - ze zwyżką ceny obecnie już o 38 proc. Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME kosztowała 12.060,00 USD za tonę, wyżej o 136 USD.

Wszystkie sześć metali bazowych notowanych na LME zmierza w 2025 r. w kierunku rocznych wzrostów, a zwyżki notowań utrzymują się, pomimo że popyt ze strony przemysłu wykazuje oznaki słabnięcia.

