Gracze Lotto nowymi rekordzistami Guinnessa

W niedzielne popołudnie (28.05) na Stadionie Narodowym w Warszawie 550 graczy LOTTO ustanowiło nowy, światowy rekord w jednoczesnym zdrapywaniu zdrapek

Dotychczasowy rekord świata w jednoczesnym zdrapywaniu zdrapek od 2019 roku należał do 479 mieszkańców miejscowości Boise w amerykańskim stanie Idaho.

Polacy po prostu kochają loterie ścieralne, czyli zdrapki — wiążą się one z niesamowitymi emocjami, dobrą zabawą oraz, rzecz jasna, wysokimi nagrodami. Są one obecnie najlepiej sprzedającym się produktem naszej marki. Stąd pomysł, aby entuzjazm graczy przekuć w historyczny sukces, jakim jest dołączenie do grona rekordzistów GUINESS WORLD RECORDS – tłumaczyła Magdalena Kopka-Wojciechowska, członkini zarządu Totalizatora Sportowego, właściciela marki LOTTO.