Potężny cios w Putina. Nikt nie ma złudzeń

Trump dał zielone światło dla ustawy o sankcjach przeciwko Rosji.

Republikański senator Lindsey Graham ogłosił w środę, że prezydent Donald Trump dał „zielone światło” dla jego projektu ustawy o sankcjach przeciwko Rosji oraz cłach na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową. Wyraził nadzieję, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się w przyszłym tygodniu.

„ Tylko gada i zabija niewinnych”

Graham poinformował we wpisie na platformie X, że uzyskał zgodę prezydenta na dalsze procedowanie jego projektu podczas środowego spotkania z prezydentem.

To dobry moment, bo Ukraina idzie na ustępstwa w imię pokoju, a Putin tylko gada, wciąż zabijając niewinnych. Ten projekt ustawy pozwoli prezydentowi Trumpowi ukarać kraje, które kupują tanią rosyjską ropę napędzającą machinę wojenną Putina - napisał polityk.

Nacisk na Chiny, Indie i Brazylię

Dodał, że ustawa pozwoli prezydentowi wywrzeć ogromny nacisk na kraje jak Chiny, Indie i Brazylia, aby zachęcić je do zaprzestania kupowania rosyjskiej ropy.

Liczę na silne głosowanie ponadpartyjne, mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu - dodał.

Trump cierpliwie czekał

Trump już w niedzielę sygnalizował poparcie dla inicjatywy Grahama, która mimo poparcia przez 85 ze 100 senatorów tkwi w senackiej komisji aż od kwietnia ub.r. Brak procedowania projektu był efektem braku zgody Trumpa. Graham i inni republikańscy politycy już wcześniej kilkakrotnie ogłaszali, że uzyskali zgodę prezydenta, lecz Trump wycofywał się później z poparcia.

Mocne uderzenie w Rosjan

Projekt przewiduje dodatkowe sankcje na Rosję, w tym na firmy naftowe, sektor bankowy oraz „flotę cieni”, a także cła w wysokości do 500 proc. na towary z państw kupujących rosyjskie surowce. Jeden z tankowców z rosyjskiej „floty cieni”, M/T Sophia, objęty sankcjami jeszcze przez administrację Joe Bidena, został w środę zajęty przez siły USA na Morzu Karaibskim w ramach blokady Wenezueli.

Ile? 500 proc.?

Jeszcze w grudniu politycy w obydwu partii w Izbie Reprezentantów zapowiedzieli, że w styczniu wymuszą głosowanie nad analogicznym, choć zmienionym projektem ustawy sankcyjnej. Wersja w Izbie nie mówi o 500 proc. cłach, lecz o obowiązkowych sankcjach. Nowy pakiet miałby zakazywać Amerykanom inwestowania w Rosji i zawierania transakcji z rosyjskimi podmiotami oraz zamknąć lukę w sankcjach pozwalającą na import rosyjskiej ropy przetwarzanej przez rafinerie w innych krajach, m.in. w Indiach.

