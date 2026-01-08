Daniel Obajtek: Jeżeli Trump gospodarczo nie osłabi Chin i Rosji, to nie ma Europy

W ostatnich dniach temat Wenezueli oraz jej zasobów naftowych stał się jednym z kluczowych punktów rozmów na poziomie międzynarodowym. Daniel Obajtek, były prezes PKN Orlen, był gościem Telewizji wPolsce24 i poruszył kwestię znaczenia wenezuelskiej ropy oraz jej wpływu na światową gospodarkę, zwłaszcza w kontekście rywalizacji USA z Chinami i Rosją.

Ropa wenezuelska – najcenniejszy surowiec?

Już mam informacje od moich kolegów z dużych europejskich firm, że już z Amerykanami rozmawiają o kwestii wydobycia ropy- nie z Wenezuelą - rozmawiają z Amerykanami o kwestii wydobycia ropy z Wenezueli - mówi europoseł Daniel Obajtek.

Obajtek stwierdza, że ropa wenezuelska jest jednym z najlepszych gatunków na świecie, co czyni ją bardzo cennym surowcem. W kontekście geopolitycznym oznacza to, że o kontrolę nad tymi zasobami toczy się prawdziwa wojna pomiędzy komunistycznymi Chinami i Rosją a Stanami Zjednoczonymi.

Wenezuela jest najbogatszym krajem pod względem zasobów ropy, posiadającym ponad 300 miliardów baryłek do wydobycia. Drugim krajem pod tym względem jest Arabia Saudyjska, która dysponuje około 260 miliardami baryłek. Z kolei Stany Zjednoczone mają do wydobycia 74 miliardy baryłek, przy czym dziennie wydobywają 12 milionów baryłek. Wenezuela, mimo posiadania zasobów przekraczających 300 miliardów baryłek, wydobywa jedynie milion baryłek dziennie - analizuje były prezes Orlenu, tak bardzo zaangażowany w tematy gospodarcze świata i Polski - powiedział Daniel Obajtek

Jeżeli Trump nie osłabi gospodarczo Rosji i Chin, to nie ma Europy

Daniel Obajtek podkreśla, że Stany Zjednoczone powinny skoncentrować się na osłabieniu gospodarki Rosji i Chin, które zdominowały rynek energetyczny, szczególnie poprzez przejmowanie tańszej ropy z Wenezueli i innych krajów afrykańskich.

Gdybym był na miejscu Donalda Trumpa, podjąłbym działania wobec Wenezueli zdecydowanie wcześniej i nie czekałbym. Oczywiście, każda akcja musi być dobrze przygotowana, ale wyjaśnię, dlaczego nie warto czekać - dodaje.

Chiny opanowały Afrykę bezpowrotnie

Europa, zwłaszcza ta lewicowa, zatraciła się w swojej obsesji na punkcie Zielonego Ładu, twierdząc, że ropa i gaz są niepotrzebne, bo są emisyjne, co prowadzi ją do gospodarczego kryzysu. Jednak Chiny mają zupełnie inne podejście. Zobaczmy, co dzieje się na świecie: Chiny nie tylko opanowały Afrykę, udzielając krajom afrykańskim ogromnych kredytów, ale również ściągają z tego regionu ogromne ilości ropy, po cenach znacznie niższych niż te na globalnych rynkach. Chiny mają dwa główne źródła ropy: Afrykę oraz Rosję, której surowce, w tym gaz i ropę, kupują po bardzo korzystnych cenach, wykorzystując fakt, że Putin nie ma teraz dostępu do rynku europejskiego. W ten sposób Chiny stają się bardzo konkurencyjne, pozyskując tanie surowce - stwierdza Obajtek. Jednak w tym wszystkim pojawiło się poważne zagrożenie. Chiny i Rosja wspólnie próbowały przejąć wenezuelskie złoża ropy. Spotkania administracji chińskiej z rządem Wenezueli miały na celu zacieśnienie współpracy w tej sprawie. Gdyby Chiny i Rosja przejęły kontrolę nad tymi złożami, amerykańska gospodarka zostałaby poważnie osłabiona. Co więcej, nie tylko gospodarka USA, ale także europejska, ponieważ w dzisiejszym świecie, by dominować gospodarczo, trzeba mieć dostęp do taniej ropy i gazu.

Banda Lewaków

Obajtek krytykuje postawę europejskich polityków, którzy są przeciwni polityce prezydenta USA Donalda Trumpa.

Co zrobiła Europa? Europa swoim lewackim wariactwem odrzuca gaz i ropę, a teraz Europa jest wielce oburzona, że Trump łaskawie chce gospodarczo osłabić Rosję i Chiny. Jeżeli Trump nie osłabi gospodarczo Rosji i Chin, to nie ma Europy - podsumowuje Daniel Obajtek.

wPolsce24, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tysiąc traktorów zablokuje 9 stycznia Warszawę

Padł rekord rekordów zakupu nowych aut!

Polityczne wrzenie wokół pokrytej lodem Grenlandii

»»Rosną opłaty za odpady – oglądaj „Piątkę wGospodarce.pl” w telewizji wPolsce24