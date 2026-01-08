Bieda? Więcej chętnych na pracę dorywczą

Co czwarty Polak deklaruje, że zamierza podjąć pracę tymczasową w pierwszym kwartale tego roku, wynika z badania Wskaźnik Pracy Dorywczej. To najwyższy wynik w historii ankiety.

Z badania wynika, że odsetek osób zamierzających podjąć pracę dorywczą w I kwartale wzrósł w porównaniu do zeszłego roku o 6 pp., do 25 proc. Najwięcej takich osób było wśród uczniów i studentów - 67 proc. Wśród powodów podjęcia pracy dorywczej wymieniano najczęściej potrzebę pieniędzy na dodatkowe wydatki (59 proc.) i wysokie koszty życia i utrzymania (52 proc.).

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

sk, jb

Tysiąc traktorów zablokuje 9 stycznia Warszawę

Padł rekord rekordów zakupu nowych aut!

Polityczne wrzenie wokół pokrytej lodem Grenlandii

»»Rosną opłaty za odpady – oglądaj „Piątkę wGospodarce.pl” w telewizji wPolsce24