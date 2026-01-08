Bieda? Więcej chętnych na pracę dorywczą
Co czwarty Polak deklaruje, że zamierza podjąć pracę tymczasową w pierwszym kwartale tego roku, wynika z badania Wskaźnik Pracy Dorywczej. To najwyższy wynik w historii ankiety.
Z badania wynika, że odsetek osób zamierzających podjąć pracę dorywczą w I kwartale wzrósł w porównaniu do zeszłego roku o 6 pp., do 25 proc. Najwięcej takich osób było wśród uczniów i studentów - 67 proc. Wśród powodów podjęcia pracy dorywczej wymieniano najczęściej potrzebę pieniędzy na dodatkowe wydatki (59 proc.) i wysokie koszty życia i utrzymania (52 proc.).
