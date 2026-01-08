Polacy przenoszą numery do Orange i Play. Masowa skala

W sieciach mobilnych w 2025 r. przeniesiono blisko 1,7 mln numerów, a w sieciach stacjonarnych niemal 260 tys. - wynika z raportów prezesa UKE opublikowanych w środę. Najwięcej użytkowników w ub. r. zyskał P4, czyli operator sieci Play, a najwięcej stracił Polkomtel, operator sieci Plus.

Kto zyskał, kto stracił?

Jak podał urząd na stronie internetowej, w całym 2025 roku w sieciach mobilnych przeniesiono 1 mln 691 tys. 303 numery. W wyniku przenoszenia P4 (operator sieci Play, dane bez d. UPC Polska) zyskał najwięcej, bo 71 tys. 538 użytkowników kart SIM. Z kolei Orange Polska zyskał 27 tys. 205 użytkowników, a T-Mobile stracił 69 tys. 441. Najwięcej użytkowników stracił w ubr. r. Polkomtel (operator sieci Plus) - 169 tys. 35 użytkowników.

Telefony stacjonarne

Natomiast w sieciach stacjonarnych w 2025 r. przeniesionych zostało łącznie 259 tys. 932 numery.

Jak podał UKE, w IV kwartale 2025 r. w sieciach mobilnych przeniesionych zostało łącznie 452 tys. 331 numery. To o prawie 53 tys. więcej niż w III kwartale 2025 r., gdy przeniesiono 399 tys. 338 numerów - zaznaczył urząd. W IV kwartale ub. r. P4 zyskał 28 tys. 160 użytkowników kart SIM, a Orange Polska zyskał ich 20 tys. 121. Jednocześnie T-Mobile zakończył kwartał tracąc 35 tys. 207 użytkowników, a Polkomtel stracił ich 65 tys. 779.

