Razem możemy więcej. Fundacja Stefczyka w Roku Spółdzielczości

Rok 2025 został ustanowiony Rokiem Spółdzielczości – idei, która w Polsce ma wyjątkowe znaczenie i bogatą tradycję. Spółdzielczość od ponad stu lat buduje więzi społeczne, uczy współodpowiedzialności, a także wzmacnia lokalne wspólnoty. To model, który udowadnia, że sukces można osiągnąć nie tylko w oparciu o indywidualizm i konkurencję, ale również o współpracę, solidarność i wzajemne zaufanie.

Dla Fundacji Stefczyka, która na co dzień działa przy Kasie Stefczyka – jednej z największych spółdzielczych instytucji finansowych w Polsce – to szczególny czas. Rok jubileuszowy staje się okazją do przypomnienia, że wartości spółdzielcze nie są jedynie teorią, ale żywą praktyką, którą można realizować w wielu dziedzinach życia społecznego.

Dla ciała, dla ducha, dla rodziny

Fundacja Stefczyka od lat konsekwentnie wspiera przedsięwzięcia kulturalne, sportowe i edukacyjne, zawsze mając na względzie spójne cele: wzmacnianie wspólnoty, budowanie więzi międzypokoleniowych i promowanie postaw opartych na odpowiedzialności. Minione miesiące były tego najlepszym przykładem. W czerwcu Fundacja dołączyła do grona partnerów Tatra Fest 2025 – wyjątkowego wydarzenia łączącego sport, kulturę i integrację. W sercu Tatr spotkali się sportowcy z Polski i zagranicy, a trzydniowe wydarzenie przyciągnęło nie tylko zawodników, ale również całe rodziny i mieszkańców regionu. Wsparcie Fundacji pokazało, że można w jednym projekcie połączyć różne wymiary rozwoju: duchowy, fizyczny i społeczny.

Kolejnym istotnym przykładem działań Fundacji była pomoc skierowana do klubu piłki ręcznej z Białej Podlaskiej. Akademicki Klub Piłki Ręcznej AZS AWF od lat występuje w Lidze Centralnej, a jego działalność jest dowodem na to, że prawdziwy sport rodzi się nie tylko w wielkich metropoliach, ale także w mniejszych ośrodkach. To właśnie tam młodzi ludzie, wspierani przez lokalne środowiska, uczą się pracy zespołowej, dyscypliny i determinacji. Fundacja Stefczyka dostrzegła znaczenie tej działalności i wsparła klub, pokazując, że budowanie silnych wspólnot wymaga zaangażowania również tam, gdzie na co dzień nie docierają kamery ogólnopolskich stacji.

Ważnym elementem ostatnich miesięcy była również obecność Fundacji Stefczyka przy wydarzeniach kulturalnych najwyższej próby. Jednym z nich jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Pelplinie. To już XXVII edycja tego niezwykłego przedsięwzięcia, które co roku przyciąga artystów z całego świata i umacnia swoją pozycję jako jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie w swojej kategorii. Dzięki wsparciu Fundacji możliwe jest utrzymanie i rozwój tego wyjątkowego festiwalu, który łączy sztukę z duchowością, a także pozwala pielęgnować dziedzictwo kulturowe i artystyczne.

Misja Fundacji – podkreślanie siły wspólnoty

Działania te układają się w spójną całość i dobrze oddają misję Fundacji Stefczyka. Spółdzielczość to nie tylko mechanizm finansowy, ale przede wszystkim idea troski o wspólne dobro i budowania trwałych więzi międzyludzkich. Rok Spółdzielczości przypomina, jak ważne są te wartości, a także zachęca, by praktykować je w codziennym życiu – zarówno w lokalnych społecznościach, jak i na poziomie ogólnopolskim.

Przed nami ostatni kwartał tego jubileuszowego roku, który dla Fundacji Stefczyka jest czasem szczególnego zaangażowania. To okres podsumowań, ale i planowania dalszych działań, które będą realizowane w duchu solidarności, wzajemnego wsparcia i spółdzielczych ideałów. W świecie, który często stawia na indywidualizm, warto przypominać, że prawdziwa siła tkwi we wspólnocie.

