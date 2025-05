Fundacja Stefczyka wspiera piłkarzy ręcznych z Białej Podlaskiej

W świecie sportu łatwo dostrzec kluby z największych miast – te, które regularnie goszczą na czołówkach portali informacyjnych, mają szeroką widownię i medialne wsparcie. Trudniej zauważyć zespoły, które funkcjonują z dala od świateł reflektorów, często bez szerokiej promocji, ale za to z ogromnym zaangażowaniem lokalnej społeczności. Jednym z takich klubów jest Akademicki Klub Piłki Ręcznej AZS AWF Biała Podlaska. Od lat występuje on w Lidze Centralnej, czyli na drugim szczeblu rozgrywek w Polsce, nieprzerwanie rozwijając sportową pasję wśród młodych ludzi. W tym wysiłku towarzyszy mu Fundacja Stefczyka – partner, który rozumie, jak istotne jest wspieranie ambitnych, choć mniej widocznych drużyn z mniejszych miast.

Biała Podlaska to ośrodek akademicki – funkcjonuje tutaj filia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. To właśnie przy tej uczelni działa klub AZS AWF, łączący edukację i sport w duchu akademickim. Choć miasto nie znajduje się w centrum medialnych wydarzeń, a transmisje meczów szczypiornistów nie są powszechnie dostępne w ogólnopolskich stacjach, to nie zmienia to faktu, że klub pełni bardzo ważną funkcję: daje młodym sportowcom szansę na rozwój, współtworzy lokalną tożsamość i promuje zdrowy styl życia.

To, co czyni wsparcie Fundacji Stefczyka tak istotnym, to jego uczciwość i długofalowość. Pomoc nie jest tu kalkulacją opartą na marketingowym ekwiwalencie, nie chodzi o natychmiastowy zysk z reklam czy transmisji w mediach masowych. Wręcz przeciwnie – klub AZS AWF Biała Podlaska nie trafia codziennie na paski informacyjne ogólnopolskich portali, ale jego obecność w lokalnym krajobrazie sportowym ma ogromne znaczenie. To właśnie tu, w mniejszych ośrodkach, rodzi się codzienny, prawdziwy sport – oparty na determinacji, współpracy i pasji.

Fundacja Stefczyka, wspierając klub z Białej Podlaskiej, pokazuje, że sponsoring sportowy może mieć także wymiar społeczny i misyjny. Inwestowanie w sport akademicki i lokalny to inwestowanie w ludzi – w ich rozwój, motywację i możliwości. Dla wielu młodych zawodników gra w klubie akademickim to nie tylko szansa na karierę sportową, ale także możliwość połączenia nauki z aktywnością fizyczną, a także nauczenie się dyscypliny, pracy zespołowej i odpowiedzialności.

Warto podkreślić, że Liga Centralna, choć pozostająca poza ścisłym mainstreamem, to rozgrywki na bardzo wysokim poziomie. Drużyny takie jak AZS AWF Biała Podlaska rywalizują z klubami z całej Polski, mierząc się z różnymi stylami gry, strategiami i warunkami organizacyjnymi. To środowisko wymagające, ale jednocześnie niezwykle rozwijające. I właśnie w takim środowisku niezbędne jest wsparcie z zewnątrz – takie, jakie oferuje Fundacja Stefczyka.

Dzięki takiej współpracy możliwe jest nie tylko codzienne funkcjonowanie klubu, ale także organizacja wyjazdów, udział w zawodach, zakup sprzętu czy szkolenie młodzieży. To właśnie ten aspekt działania – budowa fundamentów i troska o rozwój zawodników – czyni pomoc Fundacji tak cenną i autentyczną. W czasach, gdy sport bywa utożsamiany głównie z widowiskiem i medialnością, warto przypominać, że u podstaw wielkich sukcesów leży praca u podstaw – często właśnie w takich miejscach jak Biała Podlaska.

Fundacja Stefczyka pokazuje, że można myśleć o sponsoringu sportowym nie tylko przez pryzmat wielkich hal, wielomilionowych kontraktów i ogólnopolskich kampanii reklamowych. Można też patrzeć lokalnie, wspierać rozwój oddolny i tworzyć trwałe relacje. To przykład odpowiedzialnego mecenatu, który nie szuka łatwego rozgłosu, ale realnego wpływu.

Sport to coś więcej niż wynik na tablicy – to przestrzeń kształtowania charakteru, budowania wspólnoty i rozwoju jednostki. Dzięki wsparciu Fundacji Stefczyka klub AZS AWF Biała Podlaska może kontynuować swoją misję i dawać młodym ludziom szansę na realizację sportowych marzeń. A to przecież największa wartość, jaką może nieść za sobą każda forma wsparcia.

Artykuł sponsorowany