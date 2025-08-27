Po Radzie Gabinetowej. „Nigdy nie było tak źle z budżetem”

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział w środę, że ws. finansów państwa i budżetu prezydent i rząd pozostają w rozbieżności. Dodał, że prezydent będzie żądał odpowiedzi na piśmie od rządu i ministra finansów Andrzeja Domańskiego tam, gdzie odpowiedzi nie wybrzmiały na Radzie Gabinetowej.

W środę odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej - rządu obradującego pod przewodnictwem prezydenta. Było ono poświęcone takim kwestiom jak m.in.: stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe, w tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochrona polskiego rolnictwa. W posiedzeniu uczestniczyli: prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz ministrowie jego rządu, a także przedstawiciele prezydenckiej kancelarii.

Liczę, że w najbliższych pięciu latach Rady Gabinetowe będą nie tylko forum wymiany myśli, lecz także miejscem systematyzowania mechanizmów naszej współpracy – z myślą o Polkach i Polakach oraz o rozwiązywaniu spraw istotnych dla naszej Ojczyzny – napisał na X prezydent Karol Nawrocki.

Bogucki podkreślił na konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia Rady, że prezydentowi Nawrockiemu przyświecały trzy cele zwołania tego spotkania. - „Pierwszym było wypracowanie wspólnych stanowisk w tych zasadniczych dla Polski sprawach, drugim skonfrontowanie stanowisk, a trzecim - realizacja zapowiedzi wyborczej prezydenta, czyli motywowania rządu do ciężkiej pracy” – powiedział.

Czterej Jeźdźcy Apokalipsy ministra finansów

Szef prezydenckiej kancelarii oświadczył, że jeżeli chodzi o kwestie finansów i budżetu, to prezydent i rząd pozostają w rozbieżności. - „Dlatego prezydent będzie w sposób zdecydowany żądał odpowiedzi na piśmie. To zostało zresztą wyartykułowane. Będziemy oczekiwać w Kancelarii Prezydenta na odpowiedzi w formule pisemnej tam, gdzie te odpowiedzi nie wybrzmiały lub wybrzmiały w zakresie niewystarczającym” - podkreślił.

Bogucki ocenił, że „mamy do czynienia z taką kwadrygą ministra finansów Andrzeja Domańskiego, a więc również tego rządu i premiera Tuska, jeśli chodzi o finanse publiczne i deficyt”.

”Można powiedzieć, że tą są tacy Czterej Jeźdźcy Apokalipsy, bo z jednej strony wiemy, że ten budżet, który jest obecnie, to jedna trzecia środków na wydatki pochodzi z pożyczek, czyli mamy do czynienia z bardzo mocnym zadłużaniem” - mówił.

Dodał, że blisko 50 proc. stanowi deficyt, jeśli chodzi o przychody. Kolejna kwestia - jak mówił - to blisko 50 mld zł mniejsze wpływy w tym roku niż w poprzednim, mimo że wciąż jeszcze mamy wzrost gospodarczy. Czwarty problem - stwierdził - to 182 mld zł określone jako wydatki i środki pozabudżetowe.

Według szefa KPRP, we wszystkich tych czterech punktach mamy do czynienia z „historycznym osiągnieciem - to znaczy nigdy nie było tak źle, jeżeli chodzi o budżet”.

Ewidentne rozbieżności w sprawie CPK

Bogucki podkreślił, że dyskusja na posiedzeniu Rady Gabinetowej o inwestycjach rozwojowych dotyczyła głównie dwóch projektów, a pierwszym z nich była budowa CPK. - „Ten rząd, ta koalicja na samym początku mówiła, że tego projektu nie powinno być. Na szczęście, i dzięki takiej pozytywnej presji milionów Polaków zaangażowanych w ten projekt »Tak dla CPK« rząd się ugiął i powiedział, że będzie go realizował” - powiedział szef KPRP.

W jego ocenie, „trudno nazywać ten projekt, w takim pełnym tego słowa znaczeniu, Centralnym Portem Komunikacyjnym w szczególności, jeżeli chodzi o połączenia kolejowe”. Jak mówił, z wcześniej planowanych połączeń kolejowych pozostało tylko połączenie Warszawa, Łódź, Wrocław Poznań. - „Odpadły wszystkie, mniejsze, średnie, ale także duże miasta takie jak Szczecin, Białystok i inne miasta wojewódzkie” - dodał. Podkreślił, że w sprawie CPK między Kancelarią Prezydenta a rządem są „ewidentne rozbieżności”, a prezydent będzie oczekiwać od strony rządowej wyjaśnień dotyczących m.in. opóźnień w realizacji projektu.

Odniósł się też do fragmentu wypowiedzi premiera Donalda Tuska podczas Rady Gabinetowej. Szef rządu krytycznie odnosząc się do ograniczenia w prezydenckim projekcie dotyczącym CPK prędkości kolei dużych prędkości do 250 km/h, wskazał, że rządowy projekt zakłada 350 km/h – co uczyniłoby polskie koleje najszybszymi w Europie.

„Szkoda tylko, że pan premier nie wspomniał, że to wyłącza tak naprawdę polskich producentów. Bo polscy producenci dzisiaj mają takie zdolności, żeby budować odpowiednie tabory do 200 km prędkości, a mogą docelowo wyprodukować taki tabor, który będzie osiągał prędkość 250 km” - powiedział szef prezydenckiej kancelarii.

Wspominając o kwestii elektrowni jądrowych Bogucki stwierdził, że są tu rzeczy, które można robić zdecydowanie szybciej. Jak mówił, przedstawiciele Korei Płd. wycofują się z inwestycji dotyczących polskiego atomu, dlatego że nie widzą możliwości współpracy z tym rządem. - „Tego rodzaju inwestycje dalej mają być realizowane np w Czechach. I tutaj kolejne pytanie i kolejna sprawa, która budzi niepokój pana prezydenta” - powiedział Bogucki.

Będzie spotkanie Nawrockiego z premier Włoch w sprawie Mercosur

Mówiąc o ostatnim punkcie agendy środowego posiedzenia Rady Gabinetowej, czyli o ochronie polskiego rolnictwa, szef Kancelarii Prezydenta powiedział, że jedną pozytywną wiadomością jest to, że prezydent Nawrocki uzyskał zapewnienie od premiera Tuska, że stanowisko polskiego rządu co do umowy UE-Mercosur jest negatywne.

„Pan prezydent jest w tym zakresie, z tej deklaracji, na razie ze strony pana premiera zadowolony” - oświadczył Bogucki.

Zapowiedział też, że w najbliższym czasie prezydent będzie rozmawiał z premier Włoch Giorgią Meloni na temat próby zbudowania mniejszości w Radzie UE blokującej tę umowę, do czego - jak mówił - potrzeba trzech dużych państw.

Wcześniej podczas Rady Gabinetowej premier przekazał, że trwają prace nad wprowadzeniem mechanizmu możliwości częściowej blokady lub korekty, jeśli w związku z umową między UE a Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur) pojawią się zagrożenia na rynkach europejskich. Do sprawy odniosło się też MSZ. „Polska zagłosuje przeciwko umowie Mercosur” - napisał resort na X.

Bogucki przekazał też na posiedzeniu Rady odbyła się bardzo szeroka dyskusja o napływie produktów rolnych z Ukrainy. - „Pan prezydent jeszcze w tym zakresie będzie chciał mieć szczegółowe informacje. Dlatego będzie oczekiwał od Rady Ministrów konkretnych dokumentów, konkretnych informacji po to, żeby w sposób taki najbardziej adekwatny reagować i skutecznie rozwiązywać te problemy” – powiedział.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki podczas posiedzenia Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim / autor: PAP/Albert Zawada

Z kolei prezydent wyraził wobec rządu m.in. oczekiwanie zaktualizowania programów wyborczych, by stworzyć wspólną mapę drogową priorytetów legislacyjnych, w reakcji na które premier Tusk zwrócił uwagę, że Rada Gabinetowa to nie substytut rządu czy parlamentu. W związku z tym Bogucki był pytany, czy prezydent chce być kimś więcej niż obserwatorem polskiej polityki wewnętrznej, czy - być może - chciałby być również jej kreatorem.

„Zdecydowanie pan prezydent Nawrocki chce być kreatorem polityki, bo taka jest rola prezydenta Rzeczypospolitej. Ona ma swoje odpowiednie, twarde i konkretne umocowanie w zapisach polskiej konstytucji. Prezydent nie jest po to, jak to kiedyś się mawiało, żeby siedzieć pod żyrandolem, tylko po to, żeby aktywnie działać”- mówił Bogucki.

Stwierdził, że w pierwszych dniach swojej prezydentury Nawrocki pokazał dużą dynamikę zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w kraju, do czego - dodał - rząd musi się przyzwyczaić. Podkreślił, że skoro rząd „przez długi czas nie pracował w takim tempie”, to teraz musi zaakceptować, że prezydent działa szybko i intensywnie oraz będzie tego samego wymagał od gabinetu premiera Tuska. Bogucki dodał, że nie jest to żadne zaskoczenie, lecz normalne kompetencje i prerogatywy prezydenta.

