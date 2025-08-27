Bogucki: przy wiatrakach rząd chce obejść konstytucję

Prezydent Karol Nawrocki nie dopuszcza sytuacji, w której jego weto byłoby obchodzone poprzez różnego rodzaju akty o charakterze wykonawczym, takie jak rozporządzenia - mówił w środę szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Ocenił, że tego rodzaju rozstrzygnięcia mają charakter niekonstytucyjny.

Bogucki w środę na konferencji prasowej po zakończonym posiedzeniu Rady Gabinetowej pytany był m.in. o zapowiedź premiera Donalda Tuska odnośnie tego, że wiatraki będą powstawały i znaleziono sposoby, aby mocą rozporządzenia zintensyfikować te działania.

Bogucki: zapowiedź premiera to „wypaczanie ustroju”

Pan prezydent nie dopuszcza takiej sytuacji, w której weto prezydenckie, które może być oczywiście odrzucone kwalifikowaną większością głosów, zgodnie z ustawą zasadniczą w polskim parlamencie, było obchodzone poprzez różnego rodzaju akty o charakterze wykonawczym. Tego rodzaju rozstrzygnięcia mają charakter niekonstytucyjny – powiedział

W jego ocenie, takie działanie byłyby próbą omijania konstytucji i porządku prawnego oraz próbą wypaczenia polskiego ustroju. - „Z woli narodu prezydent Rzeczypospolitej jest strażnikiem konstytucji, z woli narodu ma odpowiednie uprawnienia i prerogatywy i wszyscy, w tym premier polskiego rządu, powinni tych prerogatyw przestrzegać” - podkreślił Bogucki. Źródło X [

Szef rządu w trakcie części otwartej Rady Gabinetowej poruszył kwestię zawetowanej tzw. ustawy wiatrakowej, która zawierała regulacje dotyczące budowy turbin wiatrowych oraz zapisy dotyczące przedłużenia mrożenia cen energii w czwartym kwartale br. - „Mam informację, Panie prezydencie, że wiatraki będą powstawały i znaleźliśmy sposoby, aby mocą rozporządzenia zintensyfikować nasze działania. Także weto będzie mało skuteczne. Być może pan prezydent będzie z tego niezadowolony, ale ja będę usatysfakcjonowany” - zwrócił się Tusk do Nawrockiego.

Premier Donald Tusk podczas wypowiedzi dla mediów w Wojskowym Porcie Lotniczym Warszawa-Okęcie / autor: PAP/Leszek Szymański

Tusk: stawiamy na tzw. repowering

Moc wiatraków lądowych zostanie zwiększona przede wszystkim przez tzw. repowering, niezależnie od prezydenckiego weta; rozporządzenie w tej sprawie jest już gotowe - poinformował premier Donald Tusk już po posiedzeniu Rady Gabinetowej.

„Jest weto prezydenckie, przygotowaliśmy już rozporządzenie, i bez ustawy, niezależnie od weta prezydenckiego, zwiększymy moc wiatraków lądowych, przede wszystkim przez tak zwany repowering. Czyli te lokalizacje, które już są, tam będziemy wymieniali wiatraki, to będą dużo wydajniejsze turbiny_” - powiedział premier podczas briefingu. Dodał, że tam, gdzie uproszczone przepisy środowiskowe pozwolą, zostaną postawione wyższe maszty.

Szef rządu zaznaczył, że prąd z wiatraków popłynie „tak czy inaczej”. Dodał, że o konkretnych rozwiązaniach, które mają pozwolić na zwiększenie mocy wiatraków, „jeszcze dzisiaj” mają informować minister klimatu Paulina Hennig-Kloska i minister energii Miłosz Motyka.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował 21 sierpnia, że zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. Jednocześnie prezydent poinformował, że podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej, „literalnie wyjęty” z zawetowanej ustawy.

PAP, sek

