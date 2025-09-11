Banki o opinii Rzecznika TSUE: przełomu nie będzie

Rzecznik TSUE potwierdził prawidłowość wyznaczania WIBOR-u, poruszył też kwestię obowiązków informacyjnych, które banki realizowały w sposób prawidłowy - stwierdził Związek Banków Polskich w komentarzu do opinii Rzecznika Generalnego TSUE.

W przedstawionej w czwartek opinii rzeczniczka generalna Trybunału Sprawiedliwości UE Laila Medina stwierdziła, że dyrektywa dotycząca nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich może mieć zastosowanie do postanowień umów kredytowych ze zmiennym oprocentowaniem, opartych na wskaźniku WIBOR. Pytania prejudycjalne w tej sprawie do TSUE skierował Sąd Okręgowy w Częstochowie.

ZBP: banki realizowały swoje obowiązki

„Rzecznik TSUE potwierdził prawidłowość wyznaczania WIBOR-u. Poruszył też kwestię obowiązków informacyjnych, które banki realizowały w sposób prawidłowy” - przekazał Związek Banków Polskich w komentarzu do opinii.

ZBP zauważył, że sąd nie może badać metody ustalania wskaźnika WIBOR, a badanie metody wykracza poza zakres Dyrektywy konsumenckiej 93/13.

„Rzecznik Generalny uznał, że zezwolenie krajowym sądom cywilnym na weryfikację metody ustalania kluczowych wskaźników referencyjnych w drodze oceny nieuczciwego charakteru warunku umownego na podstawie dyrektywy 93/13 podważyłoby szczególny system zarządzania kluczowymi wskaźnikami referencyjnymi ustanowiony przez prawodawcę Unii na mocy rozporządzenia BMR” - stwierdził związek.

Dodał, że bank powinien przekazać informacje o nazwie, administratorze i skutkach wzrostu wskaźnika na oprocentowanie kredytu, co było realizowane przez banki.

ZBP zauważył, że wymóg przejrzystości przewidziany w dyrektywie 93/13 nie zobowiązuje kredytodawcy do bezpośredniego przekazywania bardziej szczegółowych informacji na temat metody wyznaczania wskaźnika referencyjnego niż wymagane na podstawie rozporządzenia BMR. Według związku banki realizowały te obowiązki.

„Co istotne, nawet gdyby warunki zostały uznane za nieprzejrzyste, to nie wystarcza to jeszcze do ich skutecznego podważenia. Żeby warunek został uznany za nieuczciwy oprocentowanie musiałoby odbiegać od warunków rynkowych” - stwierdził ZBP.

Zaznaczył, że rzecznik nie udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące skutków uznania postanowienia za abuzywne, zgodnie z wytycznymi TSUE. Zostało ono uznane za nieistotne.

PKO BP: wyrok TSUE zgodny z opinią Rzecznika nie oznaczałby przełomu

Wyrok TSUE zgodny z wydaną w czwartek opinią Rzecznika Generalnego nie oznaczałby przełomu w polskim orzecznictwie, które jest obecnie korzystne dla banków - ocenia w komentarzu Bartosz Miąskiewicz, adwokat z kancelarii CMS Cameron McKenna, która razem z Kancelarią Romanowski i Wspólnicy, reprezentuje PKO Bank Polski przed TSUE.

„Rzeczniczka nie zgodziła się z zarzutami pełnomocnika kredytobiorcy. Wyjaśniła, że bank musi przekazywać tylko te informacje, które są wymagane przepisami. Informacje o tym, jak ustalany jest WIBOR, są publicznie dostępne – zarówno w rozporządzeniu, jak i na stronie internetowej GPW Benchmark, który odpowiada za jego wyliczanie. Rzeczniczka dodała, że sądy w Polsce nie mogą oceniać sposobu ustalania WIBOR na podstawie unijnej dyrektywy konsumenckiej 93/13, ponieważ zasady te są ściśle określone w prawie” - napisał adwokat.

Jak wskazał, rzeczniczka odkreśliła też, że bank ma obowiązek poinformować klientów o ryzyku zmian oprocentowania.

„Bank ten obowiązek spełnił. Rzeczniczka nie odniosła się do pytania o możliwe skutki prawne podważenia WIBOR. Trybunał uznał, że nie trzeba tego rozstrzygać. Gdyby TSUE wydał wyrok zgodny z opinią Rzeczniczki, nie oznaczałoby to przełomu w polskim orzecznictwie, które jest obecnie korzystne dla banków. Wyroku spodziewamy się na przełomie roku” - ocenił Bartosz Miąskiewicz.

PAP, sek

