Niemiec nie cieszy się z inwestycji w Polsce. "Megalomania", "absurd"

Niemieckie media po raz kolejny pokazują, że nie cieszą się z polskich inwestycji, lecz koncentrują się na przesadnej, jednoznacznie negatywnej krytyce. Podobnie jak Donald Tusk i przedstawiciele PO w 2023 roku, którzy o CPK mówili: „ten projekt jest megalomański”, dziś takie same słowa niemieckie media wypowiadają wobec powstającego Hotelu Gołębiewskiego nad Bałtykiem: „Absurd, megalomania” – podaje „Sueddeutsche Zeitung”.

Megalomania w wydaniu rządu Tuska

Przypomnijmy, jak premier Donald Tusk, wraz z przedstawicielami PO mówili o CPK w 2023 roku.

Ten projekt jest megalomański - podal portal money

Donald Tusk wielokrotnie krytykował projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), określając go mianem „megalomańskiego” i „chorego pomysłu”. Przed objęciem stanowiska premiera w 2023 roku, politycy związani z jego partią, Platformą Obywatelską, oraz eksperci związani z jego środowiskiem wyrażali podobne opinie. Na przykład, Andrzej Domański, doradca gospodarczy Donalda Tuska, stwierdził, że projekt CPK jest „megalomański” i zapowiedział przeprowadzenie szczegółowego audytu w tej sprawie.

Polskie inwestycje to „megalomania” według niemieckich dziennikarzy

W nadmorskiej miejscowości Pobierowo (woj. zachodniopomorskie, gmina Rewal) powstaje nowy Hotel Gołębiewski. Obiekt znajduje się przy ulicy Frontowej 1, zaledwie 150 metrów od plaży. Będzie to największy hotel w Polsce – docelowo pomieści około 3000 gości w 1200 pokojach, z czego 80% z widokiem na Morze Bałtyckie.

Mimo ogromnego potencjału turystycznego i inwestycyjnego, niemieckie media przedstawiają projekt w przesadnie negatywnym świetle:

W polskiej miejscowości Pobierowo otwiera się największy i możliwe, że najbrzydszy hotel nad Bałtykiem – donosi wtorkowe (23.09.2025) wydanie „Sueddeutsche Zeitung“. Obok miasteczka liczącego 1000 mieszkańców pojawi się 3000 gości hotelowych niczym wrogi obóz wojskowy“.

Takie podejście pokazuje, że każde polskie przedsięwzięcie – nawet innowacyjne i perspektywiczne – w oczach niemieckich dziennikarzy i przedstawicieli staje się źródłem groteskowej krytyki.

money, sz, jb