Schwytany Maduro stanie przed sądem w USA

Schwytani przez siły amerykańskie przywódca Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona zostali oskarżeni w USA o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem; będą sądzeni w Nowym Jorku - oświadczyła w sobotę prokuratorka generalna USA Pam Bondi.

„Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Maduro został oskarżony o zmowę narkotykowo-terrorystyczną, zmowę w celu wwiezienia kokainy, posiadanie broni maszynowej i urządzeń niszczących oraz zmowę w celu posiadania broni maszynowej i urządzeń niszczących przeciwko Stanom Zjednoczonym” - napisała Pam Bondi we wpisie na portalu X, cytowanym przez agencję AP.

„Wkrótce staną wobec gniewu amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi, w amerykańskich sądach” - dodała.

„W imieniu ministerstwa sprawiedliwości USA pragnę podziękować prezydentowi (USA Donaldowi) Trumpowi za odwagę, by domagać się odpowiedzialności w imieniu narodu amerykańskiego, a także naszym dzielnym żołnierzom, którzy przeprowadzili niesamowitą i niezwykle udaną misję schwytania tych dwóch domniemanych międzynarodowych handlarzy narkotyków” - zakończyła prokurator generalna.

Maduro został oskarżony w 2020 roku w Nowym Jorku, ale wcześniej nie było jasne, czy oskarżeniem objęto też jego żonę - podkreśliła AP.

Nie wiadomo, gdzie przebywa Maduro

Biały Dom nie odpowiedział na pytania AP o to, dokąd przewieziono Maduro i jego żonę.

Schwytanie wenezuelskiego przywódcy i jego żony ogłosił na portalu Truth Social prezydent USA Donald Trump. „Stany Zjednoczone przeprowadziły z powodzeniem zakrojony na szeroką skalę atak na Wenezuelę i jej lidera, prezydenta Nicolasa Maduro, który wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju” - napisał w sobotę.

Republikański senator Mike Lee przekazał później na X, że sekretarz stanu USA Marco Rubio nie przewiduje dalszych działań w Wenezueli. Lee powołał się na swoją rozmowę telefoniczną z szefem amerykańskiej dyplomacji. Rubio miał też powiedzieć, że Maduro został zatrzymany, a działania wojskowe podjęte w sobotę przez USA miały na celu ochronę osób wykonujących nakaz zatrzymania.

Około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) w sobotę w Caracas rozległy się eksplozje i słychać było przelatujące nisko samoloty. Władze Wenezueli oskarżyły o ataki USA i wprowadziły w kraju stan wyjątkowy. Zgodnie z prawem Wenezueli miejsce przywódcy kraju po ujęciu Maduro obejmie wiceprezydentka Delcy Rodriguez, która - według ustaleń hiszpańskiego portalu The Objective - przebywa obecnie w Moskwie.

