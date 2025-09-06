Obajtek: w dwa lata zaorali krajową gospodarkę

Agencja ratingowa Fitch w piątkowej decyzji utrzymała dotychczasową ocenę ratingową Polski dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej, lecz jednocześnie perspektywa ratingu została zmieniona na negatywną. To pierwsza tego typu decyzja od 2016 roku. Kolejni politycy i ekonomiści zabierają głos, co to znaczy dla polskiej gspodarki.

Niecałe dwa lata rządów uśmiechniętej Koalicji wystarczyły, żeby Polska miała jedną z najgorszych perspektyw finansowych w Unii. W dwa lata zaorali krajową gospodarkę ocenia europoseł Daniel Obajtek, były prezes Orlenu we wpisie na X.

Agencja Fitch obniżyła perspektywę ratingu Polski do negatywnej. To efekt rosnących problemów finansowych i klarowna ocena polityki obecnej władzy. Ta sama agencja ratingowa, w listopadzie 2022 roku, po dokonanych fuzjach i łączeniach, podwyższyła o dwa poziomy długoterminowy rating ORLENU. To oczywiście dwie różne oceny, ale jasno pokazują dwie, różne wizje Polski - podkreśla Daniel Obajtek.

Naszą @pisorgpl była Polska rozwoju i dobrobytu. Tusk rozmontowuje państwo, krok po kroku.

Sasin: zrujnowali finanse publiczne – bezprecedensowi szkodnicy

Do decyzji agencji Fitch odniósł się też były wicepremier i szef resortu aktywów państwowych poseł Jacek Sasin, który ocenia, że „rząd Tuska traci kontrolę nad finansami Państwa”.

Jacek Sasin: Rząd Tuska traci kontrolę nad finansami Państwa / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

Fitch zmienia perspektywę Polski na negatywną. Rząd Tuska traci kontrolę nad finansami Państwa. W 2024 r. wykonany deficyt wyniósł 211 mld zł. W tym roku zaplanowali 289 mld zł, a na przyszły aż 271 mld zł. To tylko plany – w rzeczywistości dziura będzie jeszcze większa. Tak wygląda „zarządzanie” Tuska i jego ekipy. W niespełna dwa lata doprowadzili do katastrofy finansów publicznych i negatywnej perspektywy ratingu.

Polska staje się krajem o rosnącym ryzyku finansowym, a koszty tej nieodpowiedzialności zapłacą zwykli obywatele.

Stwierdzenia ministra Domańskiego o tym, że to konsekwencje wetowania ustaw przez Prezydenta @NawrockiKn urzędującego dopiero miesiąc to kpina z powagi sytuacji. Weta Prezydenta były odpowiedzią na szkodliwą politykę rządu - ocenia Jacek Sasin.

Zrujnowali finanse publiczne – bezprecedensowi szkodnicy. Potrzebne jest natychmiastowe podjęcie działań ratunkowych. My już raz to skutecznie wykonaliśmy i teraz też jesteśmy gotowi to zrobić!

