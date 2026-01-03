Tesla zdetronizowana! Zaskakujący nowy światowy lider

Należący do Elona Muska koncern Tesla zanotował w 2025 r. drugi z rzędu spadek w liczbie dostarczonych samochodów i stracił status globalnego lidera rynku na rzecz chińskiego BYD - wynika z kwartalnych wyników spółek. Tesla dostarczyła 1,64 mln samochodów, podczas gdy BYD - 2,26 mln.

Według informacji podanych przez Teslę firma sprzedała o 9 proc. mniej aut w 2025 r., a w ostatnim kwartale roku sprzedała ich o 16 proc. mniej - 418 tys. - niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. To już drugi z rzędu rok ze słabnącą sprzedażą Tesli. Liczby te oznaczają, że koncern Elona Muska przestał być światowym liderem rynku aut elektrycznych. Tę pozycję zdobył chiński BYD, którego wyniki sprzedażowe wzrosły o 28 proc.

Jak odnotowują komentatorzy, wyniki Tesli to m.in. wynik wycofania przez administrację Donalda Trumpa wprowadzonych za rządów Joego Bidena ulg na zakup aut elektrycznych wynoszących do 7,5 tys. dol. Dopłaty zostały wycofane w ramach głównej ustawy budżetowej One Big Beautiful Bill, która była przyczyną publicznej kłótni między Trumpem i Muskiem.

Według „New York Timesa”, słabnąca sprzedaż Tesli pokazuje, jak firma oddaliła się od swojej wcześniejszych ambicji, by stać się największym producentem samochodów na świecie, i wyznaczonego sobie celu sprzedawania 20 mln aut co roku do 2030 r. W ostatnim czasie Musk ogłosił przeorientowanie priorytetów spółki na rzecz produkcji autonomicznych samochodów i humanoidalnych robotów.

Tesla wciąż odpowiada za 45 proc. rynku aut elektrycznych w USA, a w wyniku wycofania ulg podatkowych ze swojej polityki stawiania na produkcję tych pojazdów zrezygnowali też inni producenci, w tym Ford. Obok wyników w USA sprzedaż Tesli drastycznie spadła też w Europie z wyjątkiem Norwegii.

BYD, który nie sprzedaje samochodów w USA - jeszcze za rządów Bidena USA wprowadziły 100 proc. cła na chińskie auta elektryczne - zanotował tymczasem dużą część wzrostów na rynkach zagranicznych, w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej.

Musk ma przynieść Tesli powrót na szczyty

Mimo słabnących wyników spółki akcjonariusze zatwierdzili w listopadzie pakiet wynagrodzenia dla jej dyrektora Elona Muska. Uchwalony plan wynagrodzenia przewiduje wypłatę mu akcji w liczbie zależnej od spełnianych wyników firmy. Jeśli Tesla osiągnie wszystkie swoje cele i osiągnie rynkową wartość 8,5 biliona dol. (obecnie to 1,38 bln), Musk otrzyma akcje o wartości 1 bln dol.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

