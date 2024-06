Niemcy podrzucają nam imigrantów. To nie incydent

Kilka dni temu głośno było o afgańskiej rodzinie, którą niemieccy policjanci podrzucili do Polski. Okazuje się, że to nie była sprawa incydentalna. Podobny przypadek opisuje dziennik „Sueddeutsche Zeitung”.

Jak podała niemiecka gazeta doszło do niego w sobotę, 15 czerwca w południe, na moście granicznym między Frankfurtem nad Odrą a Słubicami.

Poszli w ulewny deszcz

„Podjeżdża ciemnoszara furgonetka z czarnymi szybami, policjanci ponaglają pasażerów do pośpiechu i domagają się, aby z bagażami szybko przeszli przez most do Polski. I tak kilkunastu mężczyzn, kobiety i dzieci z walizkami i zwierzakiem idzie w ulewny deszcz” – opisuje „SZ”.

„Czy tutaj właśnie doszło do odesłania (ludzi)?” – pyta dziennik i zaznacza, że do czasu zamknięcia wydania, było niejasne, dlaczego ta grupa została odesłana do Polski. Policja Federalna nie odpowiedziała na pytania dziennikarzy.

Zostawieni na ulicy

Dzień wcześniej, 14 czerwca doszło do incydentu w Osinowie Dolnym w zachodniopomorskim, o którym było bardzo głośno. Niemiecki radiowóz zostawił na ulicy rodzinę migrantów - dwie osoby dorosłe i troje dzieci.

„Przywiezienie i pozostawienie przez niemiecką Policję cudzoziemców w Polsce (Osinów Dolny) odbyło się z naruszeniem zasad współpracy obu służb i prawa regulującego kwestie przekazywania osób. Służby niemieckie nie mogą arbitralnie podejmować takich decyzji”-komentowała zdarzenie polska Straż Graniczna na platformie X.

Międzynarodowy skandal

Sprawa wywołała międzynarodowy skandal. Premier Donald Tusk miał o niej rozmawiać z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. O tym też zrobiło się głośno, bo pojawiły się wątpliwości, czy taka rozmowa w ogóle miała miejsce. Szef rządu zapewniał, że o procederze stosowanym przez Niemców rozmawiał z kanclerzem.

na podst. portalu Deutsche Welle/X/bz

