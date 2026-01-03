Wall Street zaczęła 2026 rok od wzrostów

Piątkowa, pierwsza w 2026 roku, sesja na Wall Street zakończyła się przewagą wzrostów wśród głównych indeksów. Wśród liderów zwyżek byli producenci chipów. Analitycy póki co pozostają optymistami i spodziewają się w tym roku kontynuacji wzrostów na amerykańskich giełdach.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,66 proc. i wyniósł 48.382,39 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,19 proc. i wyniósł 6.858,47 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 0,03 proc. do 23.235,63 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 1,06 proc. do 2.508,22 pkt.

Indeks VIX spada o 2,94 proc. do 14,51 pkt.

Wall Street dalej z potencjałem wzrostu

Stratedzy z Wall Street spodziewają się dalszych wzrostów na amerykańskim rynku akcji w 2026 roku. Z badania CNBC Market Strategist Survey wynika, że średni cel dla indeksu S&P 500 na ten rok wynosi 7.629 punktów, co oznacza potencjał wzrostu o 11,4 proc.

Piątkowy wzrost oznacza odwrócenie trendu notowań pierwszego dnia z ostatnich kilku lat. Indeks S&P 500 zakończył dzień notowań na minusie w każdym z ostatnich trzech lat.

Cofając się do lat 50. XX wieku, nie ma wyraźnego trendu, a pierwszy dzień zakończył się na plusie w około 48 proc. przypadków, według Bespoke Investment Group.

Mieszany obraz notowań spółek technologicznych

Akcje Nvidia i Micron Technology wzrosły w piątek odpowiednio o 1 i 10 proc. Obie spółki związane ze sztuczną inteligencją odniosły duże sukcesy w 2025 roku — akcje Nvidii wzrosły o około 39 proc., a Micron o ponad 240 proc. Jednak inne obszary technologii poza chipami poniosły pewne straty. Co istotne, akcje firm z branży oprogramowania znalazły się pod presją, ponieważ Salesforcespadł o 3 proc., iCrowdStrike stracił 4 proc. W dół szły też akcje Palantir Technologies i Microsoftu.

Technologie były najlepszą inwestycją w 2025 roku, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu na szerszym rynku, ponieważ inwestorzy nadal inwestowali w spółki z branży sztucznej inteligencji. Indeks S&P 500 zyskał w zeszłym roku ponad 16 proc., notując trzeci z rzędu wzrost. Nasdaq wzrósł w zeszłym roku o ponad 20 proc., a 30-akcyjny indeks Dow Jones wzrósł o około 13 proc.. Te trzy indeksy osiągnęły w zeszłym roku rekordowe poziomy.

„Uważamy, że będzie trwała rotacja między sektorem technologicznym a nietechnologicznym, ale ogólnie rzecz biorąc, wzrosty będą kontynuowane” – powiedział Jay Hatfield, prezes Infrastructure Capital Advisors.

Hatfield, który ma cel na poziomie 8.000 dolarów dla indeksu S&P 500 na koniec roku, stwierdził, że wzrosty będą „bardziej zrównoważone”, ponieważ banki regionalne osiągają lepsze wyniki, a akcje spółek technologicznych o wysokich wycenach, takie jak Tesla, zaczynają spadać.

„Są pewne tematy poza technologią, które najprawdopodobniej sprawdzą się w tym roku” – kontynuował.

Akcje firm meblowych podczas piątkowej sesji wzrosły po tym, jak prezydent Donald Trump w Sylwestra odroczył podwyżki ceł na meble tapicerowane, szafki kuchenne i meble łazienkowe na rok. Rozporządzenie to w szczególności opóźnia 30 proc. cło na meble tapicerowane i 50 proc. podatek od szafek kuchennych i mebli łazienkowych, utrzymując w mocy 25 proc. cło na te towary, wprowadzone we wrześniu.

Sygnały makroekonomiczne z USA

Dane z rynku pracy z przyszłego tygodnia znajdą się w centrum uwagi, zwłaszcza po tym, jak prezes Fed Jerome Powell przestrzegł podczas konferencji po grudniowym posiedzeniu banku centralnego przed dalszymi obniżkami stóp procentowych do czasu uzyskania większej jasności w sprawie zatrudnienia.

„Fakt, że nastąpiło osłabienie na rynku pracy, dał Fedowi solidne podstawy do zmiany nastawienia ws. obniżek stóp procentowych” – powiedział Eric Kuby, dyrektor ds. inwestycji w North Star Investment Management w Chicago.

Indeks PMI w przemyśle w USA, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w grudniu 51,8 pkt. wobec 52,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 51,8 pkt.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty zniżkują o 0,23 proc. do 57,29 USD za baryłkę, a lutowe futures na Brent spadają o 0,15 proc. do 60,76 USD/b.

PAP, sek

