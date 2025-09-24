Chińskie towary płyną do Europy dużo krótszą trasą!

Z Chin wyruszył pierwszy kontenerowiec na ekspresowej trasie do Europy przez tzw. Przejście Północno-Wschodnie w Arktyce. Nowy szlak skraca czas transportu o ponad połowę w porównaniu z tradycyjnymi trasami i pozwala ominąć regiony zagrożone piractwem czy niestabilne politycznie.

Kontenerowiec wypłynął w poniedziałek z portu Ningbo-Zhoushan na wschodzie Chin i zmierza do brytyjskiego portu Felixstowe. Podróż potrwa zaledwie 18 dni. Dla porównania: transport kolejowy zajmuje około 25 dni, a trasy morskie przez Kanał Sueski lub wokół Przylądka Dobrej Nadziei – odpowiednio 40 i 50 dni.

18 zamiast 40 dni

Nowy szlak biegnie wzdłuż północnych wybrzeży Syberii przez Morze Arktyczne i jest najkrótszą drogą morską łączącą Europę z Azją Wschodnią. Jego kluczową zaletą, obok czasu, jest bezpieczeństwo. „Polarny Jedwabny Szlak” – jak określają go chińskie media – pozwala uniknąć zagrożeń związanych z konfliktami geopolitycznymi i niestabilnością w regionach tradycyjnych szlaków.

Trasa dla e-commerce i droższych towarów

Według Sun Xuejuna, prezesa Zhejiang Seaport Logistics Group, szlak został opracowany specjalnie z myślą o transgranicznym handlu elektronicznym i transporcie ładunków o dużej wartości. Dzięki niemu europejscy odbiorcy mają zyskać szybszy i bardziej przewidywalny dostęp do chińskich towarów.

Gdańsk wśród kluczowych portów

Z danych służb celnych w Ningbo wynika, że Unia Europejska jest największym partnerem handlowym portu – w pierwszych ośmiu miesiącach roku obroty sięgnęły 331 mld juanów (około 46,5 mld dol.). Arktyczna trasa łączy największe chińskie porty, m.in. Ningbo, Szanghaj, Qingdao i Dalian, z głównymi portami europejskimi, w tym w Felixstowe, Rotterdamie, Hamburgu oraz Gdańsku.

Źródło: RMF24/PAP

Oprac. GS

