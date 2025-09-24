Repolonizacja metodą Tuska: „Serce CPK” w obce ręce!

Firma Vanderlande Logistics za 115 mln euro zaprojektuje, dostarczy, zmontuje, uruchomi i będzie serwisować system obsługi bagażu na lotnisku CPK - spółka CPK poinformowała o takim rozstrzygnięciu przetargu na system BHS (Baggage Handling System).

Do przetargu stanęło trzech oferentów, zwycięzca, czyli konsorcjum Vanderlande Logistics GmbH, Vanderlande Logistics, Unipessoal Lda zaproponowało wynagrodzenie netto za dostawę i montaż BHS w wysokości 115 mln euro, natomiast za utrzymanie i konserwację części podstawowej 97 mln zł i 93 mln zł w opcji przedłużenia umowy.

Zadania BHS w CPK

Jak podkreśliła spółka CPK, system obsługi bagażu będzie zajmował w budynku terminala pasażerskiego powierzchnię ok. 80 tys. m kw. Szacowana długość taśmociągów służących do transportu bagażu to ponad 16 km. BHS dla Lotniska CPK będzie bazował na technologii ICS (Individual Carrier System), która polega na transportowaniu bagażu w pojemnikach. Według CPK, pozwala to na pełne śledzenie i sortowanie bagażu, zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia oraz umożliwia modułową rozbudowę w zależności od tempa wzrostu ruchu lotniczego i potrzeb rozwijającego się terminala.

CPK to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

Morawiecki: Tusk przy CPK daje zarobić Niemcom

System obsługi bagażu (BHS - Baggage Handling System) to „serce” każdego portu lotniczego.

„Repolonizacja według Tuska? Ponury żart. Zamiast wybrać polską firmę - rząd znów daje zarobić przy budowie CPK_PL niemieckim koncernom…” – skomentował na X decyzję władz CPK Mateusz Morawiecki, były premier, dziś wiceprezes PiS.

Mamy Polską firmę, która pracuje na całym świecie, ale rząd woli dać zarobić zagranicznym koncernom! Oto repolonizacja według Tuska! Podoba Wam się taka polityka? - uzupełnił Mateusz Morawiecki, prezentując w mediach społecznościowych krótki firm o polskiej firmie Dimark, która buduje takie właśnie lotniskowe systemy obsługi bagażu na lotnisku Okęcie i w 20 krajach świata.

„Gdzie ich nie będzie? Na Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Zamiast repolonizacji mamy setki milionów złotych, które wyjadą za granicę. Wstyd! - wskazuje Mateusz Morawiecki.

PAP, X sek

