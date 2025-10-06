Gamechanger w handlu detalicznym: wielka grupa zakupowa

Eurocash, Netto, Grupa Chorten, Polskie Supermarkety oraz Partnerski Serwis Detaliczny (PSD) złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał UOKiK. Nowy podmiot będzie pełnił funkcje grupy zakupowej.

Wniosek wpłynął 1 października 2025 r. Sprawa jest w toku.

„Zgłaszana koncentracja dotyczy utworzenia przez Eurocash SA z siedzibą w Komornikach (Eurocash), Netto sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu (Netto), Grupa Chorten sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach (Chorten), Polskie Supermarkety sp. z o.o. z siedzibą w Giebni (Polskie Supermarkety) oraz Partnerski Serwis Detaliczny SA z siedzibą w Warszawie (Partnerski Serwis Detaliczny) wspólnego przedsiębiorcy […] Wspólny przedsiębiorca będzie pełnił funkcje grupy zakupowej. Działalność wspólnego przedsiębiorcy będzie polegała na uzgadnianiu zasad współpracy z producentami i dostawcami na poziomie globalnym, w ramach European Marketing Distribution, oraz lokalnym” - czytamy w komunikacie.

Netto prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w sieci sklepów funkcjonujących na terenie całej Polski. Netto oferuje szeroki asortyment produktów spożywczych. Netto stanowi sieć supermarketów będących częścią Grupy Salling, podano.

Grupa Chorten jest organizatorem sieci sklepów spożywczych działających na terenie całej Polski. Chorten oferuje detalistom model partnerskiej współpracy, umożliwiający prowadzenie sklepów ogólnospożywczych, mięsnych i alkoholowych pod wspólną marką.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka Polskie Supermarkety nabywa towary od dostawców i producentów z branży AKCU, a następnie odsprzedaje te towary spółkom prowadzącym sprzedaż detaliczną w sklepach Sieci POLOmarket (tzw. spółkom operacyjnym).

Partnerski Serwis Detaliczny prowadzi działalność w zakresie organizacji i rozwoju programu partnerskiego skierowanego do spółdzielni spożywców w całej Polsce. W ramach programu Partnerski Serwis Detaliczny rozwija również sieć sklepów „Gama”.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

