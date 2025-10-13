„Potraficie w to uwierzyć?” Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Prezydent USA Donald Trump, prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi oraz prezydent Turcji Recept Tayyip Erdogan podpisali pokojowy plan dla Strefy Gazy podczas uroczystości w Szarm el-Szejk w Egipcie.

W egipskim kurorcie zabrało premiera Izraela. Jak twierdzi AFP, weto miała postawić Turcja.

To się utrzyma?

To zajęło trzy tysiące lat, by dojść do tego punktu. Potraficie w to uwierzyć? I to się utrzyma. To się utrzyma - zapewniał Trump, podpisując dokument.

Choć nie jest do końca jasne, co znajduje się w podpisanym tekście, miał to być plan pokojowy dla Strefy Gazy.

Podpiszemy dokument, który będzie zawierał wiele zasad, przepisów i innych kwestii. Będzie on bardzo kompletny - oznajmił Trump.

Oprócz niego dokument podpisali prezydenci Egiptu i Turcji.

Owacje w Knesecie

Wcześniej Amerykański przywódca przemawiał przez ponad godzinę w izraelskim parlamencie, a jego wystąpienie przerywały oklaski i owacje. Trump był czwartym prezydentem USA, który wygłosił orędzie w Knesecie. Przed nim przemawiał George W. Bush w 2008 r.

Wreszcie skończył się długi i bolesny koszmar, zarówno dla Izraelczyków, jak i dla Palestyńczyków i wielu innych ludzi - przypominał Trump.

W poniedziałek rano Hamas wypuścił 20 ostatnich żyjących izraelskich zakładników, co jest częścią pierwszej fazy przedstawionego przez Trumpa planu pokojowego dla Strefy Gazy. Od piątku na tym terytorium obowiązuje zawieszenie broni.

Trump nazwał rozejm „być może najtrudniejszym przełomem w historii”. Dodał, że jest on szansą dla Izraela i całego Bliskiego Wschodu, by pokonawszy „nękające region od dekad siły chaosu, terroru i zniszczenia”, budować „koalicję dumnych i odpowiedzialnych narodów”. Zaznaczył jednocześnie, że Izrael zdobył wszystko, co było można osiągnąć siłą militarną. - Teraz jest czas na przekształcenie zwycięstwa na polu walki w pokój i bezpieczeństwo dla całego regionu - podkreślił.

bz, pap