Cenckiewicz: Polska nie ma dziś strategii bezpieczeństwa

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz poinformował w sobotę, że prezydent Karol Nawrocki podziela stanowisko swojego poprzednika o odmowie podpisania przygotowanej przez rząd Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Musimy przygotować nową strategię – przekonywał podczas Kongresu Armia w Stalowej Woli.

W lipcu br. Rada Ministrów przyjęła Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, cykliczny i współtworzony z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego kierunkowy dokument dla wszystkich instytucji państwowych. Poprzedni taki dokument pochodził z 2020 roku.

Nie będzie podpisu prezydenta pod dokumentem rządu

”Prezydent Andrzej Duda odmówił podpisu pod Strategią Bezpieczeństwa Narodowego, która pojawiła się na jego biurku 25 lipca br. Chcę powiedzieć z tego miejsca, że to stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy podziela również prezydent Karol Nawrocki” – powiedział w sobotę podczas otwarcia Kongresu Armia w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

Dodał, że opracowany dokument nie uwzględnił uwag skierowanych do rządu przez jego poprzedników w BBN.

Ta strategia nie odpowiada również wyzwaniom epoki i musimy wspólnie pracować nad tym, żeby powstała nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego – podkreślił.

Szereg niedoszacowanych zagrożeń

Według szefa BBN w przygotowanej strategii „nie doszacowano ryzyka związanego z pełnoskalową agresją ze strony Rosji” i pominięto działania Federacji Rosyjskiej z innymi krajami związane z tworzeniem alternatywnych rozwiązań w obszarze ładu międzynarodowego.

-Za zupełnie niewiarygodne oceniamy efekty sankcji nałożonych na Federację Rosyjską. Uważamy, że Rosja przestawiła gospodarkę na tryb wojenny i nadal jest w stanie rozbudowywać swój potencjał militarny, i nie ma co pisać o tym, że w jakiejś krótkie perspektywie Rosja dostanie zadyszki – dodał Cenckiewicz.

Wytykał także ujęcie niebezpieczeństwa związanego z nielegalnym ruchem migracyjnym na granicy z Białorusią, bez „szerszego” uwzględnienia problemu, obejmującego granice z Niemcami i Litwą. Krytycznie odniósł się także do zapisów związanych z zieloną energią, które, jak ocenił, stoją w sprzeczności z interesem państwa.

Modernizacja armii powinna stać się kołem zamachowym gospodarki

Cenckiewicz podczas swojego wystąpienia zwrócił również uwagę, że ostatnie tygodnie pokazały, jakim wielkim wyzwaniem dla wszystkich instytucji państwa jest kwestia zdolności do obrony oraz sojuszniczych. Wskazywał na potrzebę rozwoju armii zapoczątkowaną przez rządy Zjednoczonej Prawicy i – jak podkreślił - polityka modernizacji armii powinna stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki.

Zaznaczył, że podmiotem wszystkich działań jest żołnierz polski i w związku z tym musi być on pod ochroną. Przekonywał również, że służby specjalne, szczególnie kontrwywiad wojskowy, nie mogą być jednym z wielu urzędów i być przeciążone biurokracją.

W ramach Paktu Północnoatlantyckiego musimy być z Ameryką, musimy wiedzieć, że wojna Rosji przeciw Ukrainie wchodzi w nową niebezpieczną fazę, a Chiny cementują strategiczny sojusz z Moskwą. I w tej sytuacji Stany Zjednoczone powinny skupić się na podtrzymaniu wiarygodności swojej doktryny odstraszania. I Polska musi być Stanom Zjednoczonym do tego potrzebna. Polska to nie tylko pierwszorzędny sojusznik, ale też brama obronnej i technologicznej przyszłości Europy – mówił szef BBN.

Były minister obrony narodowej, przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak podczas drugiej edycji Kongresu Armia w Muzeum COP w Stalowej Woli. / autor: PAP/Darek Delmanowicz

Błaszczak: wojsko to nie koszt, lecz inwestycja

Z kolei b. minister obrony w rządzie Zjednoczonej Prawicy Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że to, co obecnie dzieje się dziś za naszą wschodnią granicą jest przypomnieniem, że bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze.

Pokój to nie prezent, który można odłożyć na półkę, to skarb, którego trzeba strzec silną armią i mądrą polityką. Dlatego tak ważne jest wzmacnianie Sił Zbrojnych RP. Wojsko to nie koszt, lecz inwestycja – powiedział.

Jak zaznaczył, PiS zawsze stało na stanowisku, że Polska musi mieć silne wojsko, ponieważ – jak mówił - bezpieczeństwo to fundament, na którym można budować dobrobyt, rozwój i przyszłość następnych pokoleń. Wskazywał na zasługi swojego ugrupowania w rozbudowę i modernizację polskiej armii. Krytykował zaś działania i decyzje w tym obszarze obecnie rządzących.

Błaszczak przedstawiając swój program zwiększenia bezpieczeństwa kraju zwracał uwagę na potrzebę postawienia na polski przemysł zbrojeniowy. Wskazywał, że należy rozpocząć budowę wyspecjalizowanej fabryki dronów i systemów antydronowych działającej przy Polskiej Grupie Zbrojeniowej.

Mówił też m.in. o wykorzystaniu w WP nowych technologii, w tym AI przy planowaniu operacyjnym, ochronie krytycznych systemów wojskowych, koordynacji działań logistycznych oraz obsłudze systemów bezzałogowych, a także zbudowaniu zdolności do szybkiego wdrażania powstających i już istniejących komercyjnych technologii do zastosowań wojskowych oraz o uproszczeniu wojskowej biurokracji, która - jak dodał - jest wielokrotnie powodem licznych spowolnień i paraliżu decyzyjnego.

Kongres Armia w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli wypełnią debaty przedstawicieli świata polityki, wojska, nauki i przemysłu na temat przyszłości Sił Zbrojnych RP oraz kierunkach modernizacji obronności kraju. Zaplanowano cztery panele dyskusyjne: „Konstytucja Bezpieczeństwa”, „Rozbudowa Sił Zbrojnych RP”, „Przemysł i technologie w służbie bezpieczeństwa”, „Nowa architektura bezpieczeństwa Europy”. Kongres odbywa się pod patronatem prezydenta RP Karola Nawrockiego.

25 lipca br. Rada Ministrów przyjęła Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. KPRM podała, że jednym z najważniejszych założeń strategii są interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa. Opisane zostały jako: zachowanie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, suwerenności oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli; zachowanie systemu demokratycznego, tożsamości i dziedzictwa narodowego; istnienie porządku międzynarodowego opartego na współpracy i poszanowaniu prawa, dającego gwarancje bezpiecznego rozwoju Polski; istnienie korzystnych warunków do trwałego oraz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, a także do ochrony środowiska naturalnego.

Podczas prac nad strategią, w lipcu 2024 r. BBN opublikowało dotyczące jej rekomendacje prezydenta Dudy. Wskazał on wówczas wśród strategicznych celów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego m.in. zintegrowanie elementów kierowania systemem bezpieczeństwa, zwiększenie ogólnego poziomu odporności państwa, w tym ochrony ludności i obrony cywilnej, „stworzenie systemu obrony powszechnej, opartego na wysiłku całego narodu we wszystkich formach jego organizacji”, a także m.in. wzmacnianie zdolności Sił Zbrojnych RP, wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej (w tym zwłaszcza w NATO, UE i w sojuszu z USA), a także wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego czy ekologicznego.

Poprzednia Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, zatwierdzona została w maju 2020 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego.

