Kijów spiera się z MFW. Na szali 8 mld dolarów

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wywiera presję na Narodowy Bank Ukrainy (NBU), aby zdewaluował hrywnę - podała agencja Bloomberg podkreślając, że nacisk może wywołać napięcie w Ukrainie przed kluczowymi rozmowami w sprawie nowego pakietu pożyczek, którego łączna wartość może wynieść 8 mld dolarów.

Jak twierdzi Bloomberg, powołując się na osoby bliskie toczącym się rozmowom, MFW argumentuje, że kontrolowana dewaluacja mogłaby pomóc w poprawie napiętej sytuacji finansowej Ukrainy; zwiększyłyby się dochody budżetu denominowane w hrywnach.

Jednak urzędnicy NBU sprzeciwiają się takiemu posunięciu, uważając, że zwiększyłoby ryzyko inflacji i źle wpłynęło na nastroje społeczne. Od 2022 roku Ukraina odpiera rosyjską inwazję na pełną skalę, a jej gospodarka jest uzależniona od zachodniej pomocy.

Negocjacje nowego pakietu pomocowego

Rozbieżności w kwestii polityki gospodarczej stanowią potencjalne ryzyko, ponieważ rząd w Kijowie stara się uzyskać nowy pakiet pożyczek od MFW. Ukraina otrzymała większość z 15,6 mld dolarów z programu MFW wynegocjowanego w 2023 r., a obecnie strony prowadzą rozmowy w sprawie nowego pakietu, którego łączna wartość może wynieść 8 mld dolarów.

Rozmowy toczyły się w Waszyngtonie w tym tygodniu, a w przyszłym miesiącu ma dojść do dialogu na niższym szczeblu - podał Bloomberg. Szefowa MFW Kristalina Georgiewa planuje wizytę w Kijowie, która miałaby pomóc w kwestii dodatkowych funduszy.

Bank centralny Ukrainy: potencjalne szkody wielkie, a korzyści ograniczone

Jednak problem waluty powoduje dodatkowe napięcia. Dewaluacja może spowodować wzrost nominalnych dochodów fiskalnych, ponieważ umowy eksportowe są denominowane w walucie obcej.

Przedstawiciele NBU niechętnie ulegają presji MFW, powołując się na potencjalne szkody dla gospodarki. Prognozowane korzyści są ograniczone, ponieważ budżet Ukrainy w znacznym stopniu opiera się na bezpośredniej pomocy międzynarodowej, a dewaluacja może również wywołać inflację.

Dewalucja bardzo drażliwa politycznie i społecznie

Ponadto pojawiłyby się konsekwencje polityczne. Ukraińscy decydenci od dawna podchodzą ostrożnie do dewaluacji, a społeczeństwo jest wrażliwe na wahania cen spowodowane kryzysami finansowymi, które miały miejsce przed rosyjską agresją. Ponieważ nie widać końca wojny, a zmęczenie rośnie, przywódcy polityczni niechętnie zgodziliby się na taki krok - przekazał Bloomberg.

NBU odmówił komentarza Bloombergowi ze względu na okres ciszy przed decyzją w sprawie stóp procentowych, która zostanie podjęta w przyszłym tygodniu; również MFW odmówił komentarza.

Dla Ukrainy współpraca z MFW pozostaje kotwicą polityki gospodarczej

Ukraiński bank centralny zawiesił płynny kurs walutowy wkrótce po rosyjskim ataku na pełną skalę w lutym 2022 r., by zapobiec gwałtownemu spadkowi wartości hrywny. Przed dwoma laty, po sfinalizowaniu przez MFW pakietu pomocowego, NBU zezwolił na wahania kursu w wąskim przedziale. Od tego czasu hrywna straciła około 13 proc. wartości w stosunku do amerykańskiego dolara.

Obecnie nie jest to jednak wystarczające dla MFW, który podjął bezprecedensową decyzję o udzieleniu pożyczki krajowi znajdującemu się w stanie wojny. Porozumienie z 2023 r. zostało zawarte po tym, jak grupa G7+ zaoferowała pomoc w spłacie zadłużenia w przypadku, gdyby Ukraina nie była w stanie tego zrobić.

Dla Ukrainy współpraca z MFW pozostaje kotwicą polityki gospodarczej, ponieważ wojna z Rosją trwa już czwarty rok, a kraj stoi przed trudnym zadaniem zebrania pieniędzy na pokrycie luki budżetowej w przyszłym roku - podała agencja Reutera.

Rząd przygotował projekt budżetu na 2026 r., w którym zakłada deficyt w wysokości ponad 18 proc. PKB. Minister finansów Serhij Marczenko oszacował lukę w przyszłorocznym budżecie na około 18 mld dolarów.

