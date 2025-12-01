Na nic protesty! Rząd sprzeda kolejkę na Kasprowy?

Polskie Koleje Linowe (PKL) rozważają przeprowadzenie pierwotnej oferty publicznej na warszawskiej giełdzie w pierwszym kwartale 2026 r. - podał Bloomberg, powołując się na nieoficjalne informacje.

Oferta za 100 mln zł

„Spółka i jej kluczowy akcjonariusz, PFR SA, pracują z Erste Group Bank AG, PKO Bankiem Polskim SA i mBankiem SA nad potencjalnym debiutem, powiedziały osoby proszące o zachowanie anonimowości ze względu na prywatny charakter informacji. Oferta będzie obejmować nowe i istniejące akcje i może przynieść ponad 100 mln zł ($27 mln)” - napisała agencja.

Jak podkreślili rozmówcy Bloomberga, nie podjęto ostatecznej decyzji odnośnie IPO, natomiast termin i wielkość oferty mogą ulec zmianie.

Przedstawiciele Erste, PKO BP, mBanku i PKL odmówili komentarza.

„Przedstawiciel PFR potwierdził, że rozważa opcje dla PKL, w tym IPO. Pakiet kontrolny należący do państwa zostanie utrzymany, odbędą się też konsultacje z lokalnymi interesariuszami, aby ocenić wpływ debiutu, poinformował przedstawiciel w oświadczeniu przesłanym mailem” - napisano dalej.

W końcu października Polski Fundusz Rozwoju (PFR) poinformował w komunikacie przesłanym PAP, że analizuje scenariusze rozwoju Polskich Kolei Linowych, ale zapewnia o zachowaniu pełnej kontroli nad spółką.

»» O planach prywatyzacji PKL i protestach na Podhalu czytaj tutaj:

Adamczyk bije na alarm: Tusk chce znów prywatyzować PKL

Zakopane gotowe do protestu

Burmistrz Zakopanego, Łukasz Filipowicz, ostrzegał wówczas, że ewentualny debiut giełdowy może zostać odebrany jako rozprzedaż majątku i wywołać sprzeciw lokalnej społeczności. Jak podkreślił, miasto Zakopane ma dziś w PKL jedynie symboliczny udział – około 0,03 proc. akcji, wspólnie z innymi gminami Podhala.

Do PKL należą obecnie kolejki linowe i wyciągi na Kasprowy Wierch, Gubałówkę, Butorowy Wierch, Jaworzynę Krynicką, Palenicę w Szczawnicy, Mosorny Groń w Zawoi oraz Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim.

W 2018 r. akcje spółki nabył Polski Fundusz Rozwoju, w ramach repolonizacji spółki przez rząd Zjednoczonej Prawicy

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Ekologiczne” jajka… z ukraińskich klatek

Uparli się! Zrobią korytarz Tuska z Berlina do Poznania?

Problem z demografią? Chorwaci już wdrażają polski pomysł

»»Polska potęgą w eksporcie żywności! – oglądaj Wiadomości Agro w telewizji wPolsce24