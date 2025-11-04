Bill Gates, w swoim najnowszym wpisie na blogu, podkreśla, że poglądy zapowiadające „katastrofalne skutki zmiany klimatu” są nie tylko błędne, ale także prowadzą do podejmowania katastrofalnych decyzji.

Chociaż zmiany klimatu miały miejsce od początku istnienia Ziemi, ale w różnej skali i na różne sposoby. W historii naszej planety występowały naturalne zmiany klimatyczne, takie jak okresy ochłodzenia (np. zlodowacenia) i ocieplenia, które były spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak zmiany w orbitach Ziemi, aktywność słoneczna czy wulkanizm, to w ostatnich latach ideologia ocieplenia klimatu przybrała rangę dewastowania gospodarek, utraty miejsc pracy, marnowania publicznych pieniędzy w ramach tychże ideologii. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie uspokaja zapędy szefów państw.

Na szczęście dla nas wszystkich ta wizja jest nieprawdziwa. Choć zmiany klimatu będą mieć poważne konsekwencje – szczególnie dla najbiedniejszych krajów – nie doprowadzą do zagłady ludzkości – napisał Bill Gates.

Bieda i choroby: prawdziwe zagrożenie

Bill Gates zaapelował, że priorytetem powinny być działania, które realnie poprawiają życie ludzi, zwłaszcza w najbiedniejszych krajach. Zamiast koncentrować się tylko na walce z emisjami i wzrostem temperatur, należy skupić się na zmniejszeniu cierpienia wynikającego z biedy i chorób.

Naszym celem powinno być zapobieganie cierpieniu, nie tylko walka z emisjami i wzrostem temperatur – zaznaczył.

Twórca Windowsa wskazał, że dla ubogich regionów świata największym zagrożeniem są nadal bieda i choroby, a nie zmiany klimatyczne. Co więcej, takie kraje, mimo rosnącej liczby inicjatyw na rzecz ochrony klimatu, nie mają jeszcze odpowiednich zasobów do skutecznego radzenia sobie z podstawowymi wyzwaniami społecznymi i zdrowotnymi.

Unia brnie w przepaść

Unia Europejska nie wiedzieć dlaczego, wciąż brnie w swoje cele klimatyczne, czyli zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. względem poziomu z 1990 roku.

W ciągu ostatnich trzech lat globalne emisje CO₂ wzrosły o 5,8 proc. w 2021 roku, o około 1 proc. w 2022 roku z powodu odbudowy gospodarczej i problemów na rynkach energii, a w 2023 roku wzrosły o 0,5-1 proc.

Strata konkurencyjności

Jeśli Unia Europejska wdroży ideologiczne cele bez uwzględnienia realnych możliwości technologicznych, jej przemysł stanie się coraz mniej konkurencyjny na rynku międzynarodowym.

W tym czasie inne gospodarki, takie jak Chiny, Indie czy Stany Zjednoczone, które nie są obciążone takimi samymi wymaganiami, będą mogły utrzymać niższe koszty produkcji i łatwiej konkurować na globalnym rynku.

dorzeczy, x, jb