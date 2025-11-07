Morawiecki o działaniach Tuska w gospodarce: "sabotaż!"

Rząd Tuska za pomocą “cyrku rozliczeń” odwraca uwagę od pogarszającej się sytuacji gospodarczej Polski i depcze ostatnie lata ciężkiej pracy Polaków – alarmuje w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki. Dokonuje się masakra przedsiębiorczości pod butem obecnej koalicji! – dodaje.

Masakra przedsiębiorczości

Spójrzcie na dane - one nie kłamią, w przeciwieństwie do rządowej propagandy sukcesu Dane @GUS_STAT za 2024 rok każą bić na alarm: setki małych i średnich firm padło na kolana, likwidując tysiące miejsc pracy dla zwykłych Polaków. To nie „optymalizacja” – to masakra przedsiębiorczości pod butem obecnej koalicji!

Bezrobocie w górę, przychody firm w dół

Danym GUS wtórują odczyty @MRPiPS_GOV__PL. Liczba bezrobotnych wzrosła piąty miesiąc z rzędu. W ciągu roku to wzrost o 103 000 - najwięcej od 5 lat.

Przychody firm w Polsce spadły o 144 mld zł w porównaniu do 2023 roku, a dochody netto runęły o prawie 40 mld zł. Co jest szczególnie niepokojące? Przychody malały w szybszym tempie (2,3%) niż koszty prowadzenia działalności (1,7%). Rentowności lecą na łeb na szyję, bo obecny rząd tworzy dla biznesu prawdziwe piekło: wyższe podatki, biurokratyczny chaos i zielony fanatyzm, który zabija konkurencyjność.

Firmy przestają realnie zarabiać

Inne wskaźniki również napawają niepokojem: wskaźnik poziomu kosztów ogółem w 2024 r. wyniósł 95,7% wobec 95,1% w 2023 r., wskaźnik rentowności obrotu brutto 4,3% (4,9% w 2023 r.), wskaźnik rentowności obrotu netto 3,4% (4,0%) Co to oznacza? Ponad 20% wszystkich działających firm nie osiągnęło w 2024 roku żadnego dochodu! To tłumaczy falę zwolnień grupowych i dziurę w budżecie państwa – upadające biznesy to mniej podatków dla rządu, który i tak wydaje coraz więcej, a pieniędzy brakuje wszędzie. A najbardziej - w służbie zdrowia!

Dołują spółki Skarbu Państwa

A co ze spółkami Skarbu Państwa? Chwalą się wzrostem wartości @GrupaORLEN a tymczasem @jsw_sa tonie: rentowność w górnictwie z +5,0% w 2023 na -10,1% w 2024! Transport spadł z 4,5% do 2,8%, przetwórstwo przemysłowe z 4,8% do 3,6%.

To nie pech – to sabotaż gospodarki

To nie pech – to sabotaż gospodarki przez ekipę, która woli wdrażać unijne dyrektywy niż tworzyć polskie miejsca pracy - ocenia były premier.

Polsko - obudź się! Czy musi nastąpić katastrofa gospodarcza, by rząd zrozumiał, że powinien zajmować się gospodarką i bezpieczeństwem, a nie zemstą? – kończy swój wpis Mateusz Morawiecki

