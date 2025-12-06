Niemal połowa Polaków ocenia: z gospodarką jest źle!

Obecną sytuację gospodarczą negatywnie ocenia 47,4 proc. ankietowanych, natomiast dla 38,5 proc. pod względem gospodarczym teraz jest lepiej niż było kiedyś - wynika z sobotniego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski.

W sondażu zadano pytanie: Jak ocenia Pan/Pani obecną sytuację gospodarczą Polski w porównaniu z okresem rządów PiS (do listopada 2023)?”

Niemal połowa Polaków: z gospodarką za rządów PiS było lepiej!

Wynika z niego, że 47,4 proc. ankietowanych odnosi się do obecnej sytuacji gospodarczej negatywnie, 38,5 proc. ocenia ją pozytywnie a dla 12,4 proc. respondentów nie ma większej różnicy między okresem rządów PiS a obecnej koalicji rządzącej. 1,7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Wyraźny pesymizm w ocenie sytuacji gospodarczej

Rozkład głosów zależy od preferencji politycznych. 94 proc. wyborców koalicji ocenia obecną sytuację gospodarczą pozytywnie, a 1 proc. ma o niej negatywne zdanie. Natomiast zdaniem zaledwie 4 proc. wyborców opozycji obecnie jest „zdecydowanie lepiej” lub ”„trochę lepiej”, zaś 77 proc. wyborców opozycji uważa, że jest „zdecydowanie gorzej” lub „trochę gorzej”.

Wyniki badania pokazują, że znaczna część ankietowanych patrzy na obecny stan gospodarki z wyraźnym pesymizmem. W odczuciu wielu respondentów zmiany, które zaszły w ostatnim czasie, nie przyniosły spodziewanej poprawy. Dzieje się tak pomimo tego, że wiele zagranicznych mediów opisuje polski „cud gospodarczy” - podsumowuje WP.pl.

Sondaż został przeprowadzony przed United Surveys by IBRIS dla Wirtualnej Polski w dniach 21-23 listopada 2025 r., metodą CATI&CAWI, na próbie n=1000.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dołowanie górnictwa to jedna wielka manipulacja

Bruksela zamienia Europę w skansen

Powstaje gigant mediów i najcenniejsza firma Hollywood

»»Uwaga! Niebezpieczny import żywności! – oglądaj w telewizji wPolsce24