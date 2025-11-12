Walec zwolnień po raz drugi! Odejdzie 800 ludzi

Producent mebli, spółka Black Red White, planuje zgłosić do zwolnienia grupowego ok. 800 osób - wynika z informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju (Lubelskie). Odejścia mają zacząć się w tym miesiącu i potrwać do grudnia 2026 r.

Kierownik referatu usług rynku pracy biłgorajskiego PUP Halina Bazan poinformowała w środę PAP, że zarząd spółki Black Red White (BRW) powiadomił urząd o podjętej decyzji przeprowadzenia zwolnienia grupowego pracowników.

800 osób do zwolnienia w całym kraju

„Spółka planuje zgłosić do zwolnienia grupowego ok. 800 osób. Procesem restrukturyzacji zostaną objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni w Black Red White S.A. we wszystkich lokalizacjach” – zaznaczyła Bazan w stanowisku przekazanym PAP.

Według informacji PUP na liście zwolnień grupowych są stanowiska pracy w miejscowościach: Andrychów, Biłgoraj, Dachnów, Jelcz-Laskowice, Łódź, Mielec, Ożarów Mazowiecki, Poznań, Pruszcz Gdański, Słupy, Warszawa i Zamość.

Pojedynczymi zwolnieniami mają zostać objęte miejsca pracy w miejscowościach: Bartoszyce, Bydgoszcz, Chorzów, Gorzów Wielkopolski, Iława, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Konin, Kraków, Leszno, Lubartów, Lublin, Mysłowice, Nidzica, Przeworsk, Ruda Śląska, Sopot, Sosnowiec, Stargard Szczeciński, Świlcza, Wągrowiec, Wieluń oraz Zgierz.

Biłgorajski PUP wskazał, że spółka planuje przeprowadzić zwolnienia grupowe od listopada 2025 r. do grudnia 2026 r., przy czym największa liczba odejść przewidywana jest od listopada 2025 r. do marca 2026 r. Z informacji uzyskanych przez PUP wynika, że w zakładach zlokalizowanych w powiecie biłgorajskim pracę może stracić ok. 150 osób.

Zwolnieniem grupowym – dodała Bazan – zostaną objęte wszystkie grupy zawodowe, w tym pracownicy produkcji, logistyki, administracji i sprzedaży.

Związki: to już druga fala masowych zwolnień

Według zapowiedzi pracodawcy zwolnienia mają się zacząć pod koniec tego miesiąca. Rozmawiamy z władzami spółki o warunkach odejść, odprawach lub ewentualnych odszkodowaniach. Liczę, że przynajmniej części zwolnień uda się uniknąć – powiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność” w BRW Andrzej Naworol.

Związkowiec przypomniał, że to już drugie zwolnienia grupowe w BRW w tym roku. Wcześniej odeszło ponad 300 pracowników firmy, w tym ponad 200 w Przeworsku. Powodem problemów firmy – w jego ocenie – jest trudna sytuacja na rynku meblarskim.

Zarząd realizuje „program naprawczy”

Dyrektor departamentu zasobów korporacyjnych BRW Tomasz Rudnicki poinformował, że spółka „konsekwentnie realizuje plan naprawczy”, który pozwala jej „odzyskać stabilność finansową i operacyjną”.

„Proces restrukturyzacji obejmuje dostosowanie struktury zatrudnienia i procesów operacyjnych do aktualnych potrzeb rynkowych, w tym redukcję części umów serwisowych oraz zmiany w obszarze produkcji i logistyki” - zakomunikowała spółka. Zapowiedziała wsparcie dla osób objętych procesem restrukturyzacji.

Ostateczna skala redukcji zatrudnienia - zaznaczył Rudnicki - może być mniejsza po efektach dodatkowych rozmów ze stroną społeczną i ocenie sytuacji rynkowej – szczególnie w zakresie udzielanych kredytów hipotecznych oraz podaży mieszkań w Polsce.

Firma wskazała, że nie prowadzi już działalności produkcyjnej w Przeworsku. Rozwija natomiast działalność w Biłgoraju i Mielcu, gdzie planuje uruchomienie trzeciej zmiany na niektórych wydziałach produkcyjnych.

Prezes BRW Dariusz Formela ocenił, że „proces zmian jest wymagający, ale niezbędny”. „Jako zarząd czujemy pełną odpowiedzialność nie tylko za pracowników Black Red White, ale również za wszystkich zatrudnionych w spółkach zależnych i u podmiotów współpracujących – to łącznie ponad 10 tys. osób” – napisał.

„Naszym priorytetem jest stabilność całej Grupy i jej partnerów biznesowych. Jednocześnie konsekwentnie realizujemy zobowiązania wobec klientów, zapewniając ciągłość dostaw i poprawę dostępności naszych wyrobów. Sytuacja spółki jest pod kontrolą” – podkreślił Formela.

Rozwój producenta mebli

Black Red White z Biłgoraja działa od blisko 35 lat. Założycielem i wieloletnim właścicielem firmy był Tadeusz Chmiel, przez lata zaliczany do grona najbogatszych Polaków.

Ze sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2024 r. wynika, że przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły blisko 1,2 mld zł, czyli o ponad 11 proc. mniej niż rok wcześniej. Strata netto wzrosła z 90 mln zł w 2023 r. do 137 mln zł w ubiegłym roku.

Zarząd spółki argumentował w sprawozdaniu, że spadek sprzedaży dotyczył głównie rynku krajowego. Sytuację tłumaczył niepewnością gospodarczą, wysoką inflacją, wysokim poziomem stóp procentowych i wzrostem kosztów obsługi zobowiązań finansowych, które – w ocenie zarządu – przełożyły się na decyzje konsumentów o odroczeniu decyzji zakupowych.

Spółka poinformowała, że w 2024 r. koszty usług obcych zwiększyły się o 6 proc., podatków i opłat – również o 6 proc., koszty pracownicze zmniejszyły się o 4 proc., a zatrudnienie spadło o ponad 13 proc. Przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się z 4013 osób w 2023 r. do 3489 osób w 2024 r.

Biuro prasowe BRW poinformowało PAP w środę, że w tym roku spółka odnotowała „znaczące pogorszenie wyniku finansowego, jednak dzięki wdrożonym działaniom restrukturyzacyjnym sytuacja systematycznie się poprawia”.

Zarząd BRW prognozuje wzrost wyniku EBITDA o 100 mln zł do końca 2026 r. w porównaniu do roku 2025 oraz poprawę płynności finansowej o ponad 150 mln zł. Jak wyjaśniło biuro prasowe firmy, spółka ma zapewnione pełne finansowanie właścicielskie oraz bankowe - linie kredytowe obrotowe zostały przedłużone do 31 marca 2027 r. Firma ogranicza zobowiązania finansowe i handlowe, w ostatnich miesiącach odnotowała wzrost sprzedaży krajowej, potwierdziła nowe kontrakty eksportowe i zapowiedziała rozbudowę kanałów e-commerce.

BRW jest jednym z największych w Polsce producentów i dystrybutorów mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz. Spółka jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej, która posiada 75 salonów firmowych, sieć ok. 300 partnerów handlowych w kraju i zagranicą i eksportuje do ponad 40 krajów.

