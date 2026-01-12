Lawina! Drastycznie rosną stawki za wywóz śmieci

Samorządy w całej Polsce masowo korygują cenniki wywozu odpadów. Rosnące koszty energii, paliw oraz płacy minimalnej zmuszają włodarzy do przerzucania ciężaru na mieszkańców. W niektórych regionach stawki wzrosną o jedną czwartą, a roczne koszty dla rodzin sięgną tysięcy złotych – informuje portal money.pl.

Analiza sytuacji w dziesiątkach gmin wskazuje na wspólny mianownik: _systemy przestają się bilansować, a ustawowy obowiązek samofinansowania się gospodarki śmieciowej nie pozostawia radnym wyboru**. W niektórych lokalizacjach stawki od nowego roku sięgają nawet 53 zł od osoby miesięcznie. To drastyczny skok, który uderzy w domowe budżety, szczególnie w przypadku rodzin wielodzietnych. Skala zjawiska jest ogólnopolska, a najbardziej jaskrawe przykłady pochodzą zarówno z dużych aglomeracji, jak i mniejszych gmin, które dotąd starały się utrzymywać ceny na relatywnie niskim poziomie - wskazuje money.pl.

Dla czego stawki rosną? Kumulacja

Głównym motorem napędowym zmian są czynniki makroekonomiczne, na które samorządy mają ograniczony wpływ. Poszczególne miasta tłumaczą się w różny sposób. Jak wyjaśniają przedstawiciele urzędu miasta w Garwolinie na oficjalnej stronie miasta, na ostateczny rachunek wystawiany mieszkańcowi składa się długa lista kosztów operacyjnych - - pisze money.pl .

Kluczowe znaczenie ma wzrost cen energii elektrycznej oraz paliw, które są niezbędne do napędzania śmieciarek i obsługi instalacji przetwarzania odpadów.

Do tego dochodzi systematyczne podnoszenie płacy minimalnej, co bezpośrednio przekłada się na koszty zatrudnienia pracowników fizycznych oraz kierowców.

Nie bez znaczenia jest również tzw. opłata marszałkowska, czyli koszt składowania odpadów, który regularnie rośnie, wymuszając na gminach coraz wyższą efektywność w segregacji.

