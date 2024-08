Kłopoty polskiego producenta mebli. Zwalnia ludzi

Źle się dzieje w polskiej branży meblarskiej. W 2023 roku znany producent mebli Black Red White zwolnił blisko 500 pracowników. Z problemami boryka się m.in. zakład w Andrychowie, gdzie pracownicy już otrzymują wypowiedzenia.

Zatrudnienie w Black Red White (BRW) w ubiegłym roku zmniejszyło się o ok. 10 proc. Jak podaje portal dlahandlu.pl, powołując się na opublikowane sprawozdanie finansowe spółki za 2023 r., zatrudnienie spadło do 4 013 osób. A to oznacza, że z firmą pożegnało się blisko 500 pracowników.

Mniejsze przychody

W porównaniu z 2022 rokiem, przychody spółki zmniejszyły się w 2023 roku o niemal 14 proc. Spadek dotyczył głównie rynku krajowego, na co wpływ miały m.in. niepewność gospodarcza oraz sytuacja makroekonomiczna, w tym wysoka inflacja, i wysoki poziom stóp procentowych.

Według portalu biznes.interia.pl z problemami boryka się zakład produkujący meble tapicerowane w Andrychowie (woj. małopolskie). Już jesienią ubiegłego roku pracę straciło tam ok. 100 osób. Kolejne wypowiedzenia pracownicy mieli dostać w czerwcu tego roku.

Wcześniej, bo wiosną 2023 r. BRW zamknął zakład w Chlewiskach w powiecie lubartowskim. Tam pracę straciło 130 osób.

Black Red White jest jednym z największych producentów mebli w Polsce, założonym w 1991 r. Specjalizuje się w tzw. meblach skrzyniowych, dla których podstawowym materiałem produkcyjnym jest płyta wiórowa i jej pochodne, a montaż można wykonać samodzielnie.

Branża cienko przędzie

Branża meblarska pogrąża się w kryzysie. Z danych GUS wynika, że meble odnotowały jeden z największych spadków w sprzedaży detalicznej rok do roku. Zwolenienia rozważają lub planują także inne firmy.

»» O problemach branży drzewnej czytaj tutaj:

Przemysł drzewny apeluje do MF! Bez odpowiedzi rządu

Jak przypomina biznes.interia.pl na początku roku o planach zwolnienia informowała Grupa Forte, inny duży polski producent mebli. Pracę miało stracić 237 osób. Na przełomie czerwca i lipca zaś 40 osób miało stracić pracę w zakładzie IKEA Industry w Wielbarku (woj. warmińsko-mazurskie).

na podst. biznes.interia.pl/bz

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Inwestycje w drogi trzeba hamować”. Jest zapowiedź rządu

Obajtek odkrywa karty. „Płacicie mniej za prąd gaz i paliwo?”

Nie ma CPK? Lotnicze cargo obsłuży nam… Lufthansa

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: