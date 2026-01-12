Od dziś szkolą na żołnierzy. I jeszcze nieźle zapłacą!

Już w najbliższy poniedziałek 12 stycznia rusza pierwsza w 2026 r. tura szkoleń wojskowych w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW). Obejmuje 27 dni szkolenia podstawowego, a później 11 miesięcy specjalistycznego – podaje portal businessinsider.com.pl.

W czasie szkolenia uczestnicy otrzymują wynagrodzenie na poziomie żołnierza zawodowego — do 6,3 tys. zł. Dla tych, którzy nie ukończyli jeszcze 26 lat, jest ono nieopodatkowane. Ponadto mogą liczyć na bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, ubezpieczenie i bezpłatną opiekę medyczną, ulgę na przejazdy PKP. Jak zaznacza centrum rekrutacji, „dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest formą ochotniczą, więc można ją przerwać lub zrezygnować” - wskazuje businessinsider.com.pl**.

Co ciekawe — w trakcie szkolenia można bezpłatnie zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy kategorii C, C+E, D, uprawnienia operatorów sprzętów i maszyn, uprawnienia w zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, spawacza, nurka lub skoczka spadochronowego.

Kto może wziąć udział w szkoleniach DZSW?

Może zgłosić się każdy, kto ma co najmniej 18 lat, polskie obywatelstwo i co najmniej podstawowe wykształcenie. Wśród wymagań są też: nieposzlakowana opinia, zdolność fizyczna i psychiczna czy brak karalności za umyślne przestępstwo.

