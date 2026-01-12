Od dziś szkolą na żołnierzy. I jeszcze nieźle zapłacą!
Już w najbliższy poniedziałek 12 stycznia rusza pierwsza w 2026 r. tura szkoleń wojskowych w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW). Obejmuje 27 dni szkolenia podstawowego, a później 11 miesięcy specjalistycznego – podaje portal businessinsider.com.pl.
W czasie szkolenia uczestnicy otrzymują wynagrodzenie na poziomie żołnierza zawodowego — do 6,3 tys. zł. Dla tych, którzy nie ukończyli jeszcze 26 lat, jest ono nieopodatkowane. Ponadto mogą liczyć na bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, ubezpieczenie i bezpłatną opiekę medyczną, ulgę na przejazdy PKP. Jak zaznacza centrum rekrutacji, „dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest formą ochotniczą, więc można ją przerwać lub zrezygnować” - wskazuje businessinsider.com.pl**.
Co ciekawe — w trakcie szkolenia można bezpłatnie zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy kategorii C, C+E, D, uprawnienia operatorów sprzętów i maszyn, uprawnienia w zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, spawacza, nurka lub skoczka spadochronowego.
Kto może wziąć udział w szkoleniach DZSW?
Może zgłosić się każdy, kto ma co najmniej 18 lat, polskie obywatelstwo i co najmniej podstawowe wykształcenie. Wśród wymagań są też: nieposzlakowana opinia, zdolność fizyczna i psychiczna czy brak karalności za umyślne przestępstwo.
»» Więcej o sprawie szkoleń wojskowych czytaj na portalu businessinsider.com.pl w publikacji Ruszają szkolenia wojskowe dla chętnych. Można zarobić nawet ponad 6 tys. zł
Oprac. Sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Gigant polskiego rynku trafi na giełdę. Wielka oferta!
Zimny prysznic dla deweloperów
Austriacy kupili polski bank. 22 stycznia zmieni nazwę
»»Koszmarny błąd - zabójcza pomyłka w szpitalu! – oglądaj w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.