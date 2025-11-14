UW: kamień węgielny pod inwestycję za 255 mln zł

Laboratorium Badań Medioznawczych, studia telewizyjne, radiowe i fotograficzne, sale dydaktyczne i wykładowe, znajdą się w nowym budynku UW przy ul. Bednarskiej 2/4 w Warszawie. Mieścić się w nim będzie m.in. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Wartość inwestycji to około 255 mln zł.

W piątek podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny w fundamenty budynku. To symboliczna inauguracja budowy gmachu, która trwa od listopada 2024 roku. Jej zakończenie zaplanowano na 2027 rok.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego budynku UW przy ul. Bednarskiej / autor: materiały prasowe Uniwersytetu Warszawskiego / fot. Mirosław Kaźmierczak/UW

Rektor UW prof. Alojzy Nowak: kolejny krok w kierunku tworzenia nowoczesnej i komfortowej przestrzeni

Z nowego gmachu Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu będą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (WDIB) oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych (WNE). W nowym gmachu swoją siedzibę będzie miała także uniwersytecka rozgłośnia – Akademickie Radio Kampus.

„Wartość inwestycji to około 255 mln złotych. Inwestycja powstająca na potrzeby Wydziału Dziennikarstwa jest częścią programu dziesięcioletniego uczelni” - opisywał w piątek podczas spotkania prasowego rektor UW prof. Alojzy Nowak.

Budowa ta stanowi kolejny krok w kierunku tworzenia nowoczesnej i komfortowej przestrzeni, która sprzyja innowacjom i rozwojowi interdyscyplinarnych badań, a także prowadzeniu dydaktyki na najwyższym poziomie - dodał.

Budowa nowego budynku UW przy ul. Bednarskiej 2/4 w Warszawie / autor: materiały prasowe Uniwersytetu Warszawskiego / fot. Mirosław Kaźmierczak/UW

Budynek wpasuje się w otoczenie

Budynek powstanie pod adresem Bednarska 2/4, na terenie znajdującym się pomiędzy ulicami Bednarską, Dobrą, Nowy Zjazd i Wybrzeże Kościuszkowskie. Zostanie połączony z gmachem dawnych Łaźni Teodozji Majewskiej. Obiekt położny będzie tuż obok przejścia pod Wisłostradą oraz 300 metrów od kładki pieszo-rowerowej na Wiśle. Jego powierzchnia całkowita wynosić będzie prawie 19,2 tys. mkw.

„Dla nas to niezwykle istotne, bo studentów i pracowników będę miał w jednym miejscu. Do tej pory byliśmy w trzech różnych miejscach, budynkach: na Nowym Świecie, na ul. Dobrej, na Kampusie Głównym. Dla nas to ogromna szansa. Liczę, że już za dwa lata będziemy w jednej lokalizacji” - powiedział w piątek podczas spotkania prasowego prof. Dariusz Kuźmina, dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Nowoczesna architektura

W budynku będą się znajdować sale dydaktyczne i wykładowe, w tym dwie sale na 160 osób oraz aula główna, która pomieści 250 osób. Dostępne będą także m.in. pomieszczenia badawcze, takie jak studia TV, radiowe i fotograficzne oraz Laboratorium Badań Medioznawczych wyposażone w nowoczesne urządzenia specjalistyczne, pracownie komputerowe, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne, administracyjne, a także usługowe. W czytelni, zaaranżowanej jako otwarta przestrzeń, znajdować się będą miejsca do pracy zespołowej oraz indywidualnej.

W obiekcie uwzględnione będą udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami: ruchową, słuchową i wzrokową, takie jak np. pętle indukcyjne i bezprogowe wejścia oraz rozwiązania proekologiczne oparte m.in. na odnawialnych źródłach energii. Na dachu budynku przewidziany jest ogród. Roślinność będzie znajdowała się także m.in. na patiach i tarasach rekreacyjnych. Parking wyposażony będzie w ładowarki dla samochodów elektrycznych. Dostępnych będzie również ok. 70 miejsc postojowych dla rowerów. Centralnym miejscem będzie trzypiętrowa agora – hall, który połączy wszystkie zaprojektowane wokół niego części gmachu. Gmach będzie posiadał trzy kondygnacje naziemne (z czwartą częściową kondygnacją) oraz jedną kondygnację podziemną.

Na placu budowy przy ul. Bednarskiej 2/4 wykonano dotychczas prace rozbiórkowe i przeprowadzono remediację gruntu. Usunięto kolizje z instalacjami podziemnymi znajdującymi się na działce i zabezpieczono wykop. Zrealizowano również część prac związanych z podziemną konstrukcją żelbetową, których kontynuacja planowana jest w kolejnych miesiącach.

Projekt gmachu wykonała pracownia BBGK Architekci sp. z o.o. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma Karmar S.A, a Inwestorem Zastępczym firma ZBM S.A.

PAP, sek

