Dane porażają! Eksport rosyjskiej ropy odbija, mimo sankcji?

Eksport rosyjskiej ropy naftowej, kluczowe źródło dochodów reżimu Władimira Putina, nie wykazuje oznak osłabienia, nawet w obliczu ograniczenia europejskiego popytu. Jednak tankowce z ropą pokonują coraz dłuższe trasy w poszukiwaniu nabywców - napisał forsal.pl.

W ciągu siedmiu dni do 8 kwietnia, eksport rosyjskiego surowca kontynuował odbicie, które rozpoczęło się w poprzednim tygodniu, po wcześniejszych spadkach od 24 lutego, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę - wynika z danych Bloomberg News.

W pierwszym pełnym tygodniu kwietnia tygodniowe dostawy ropy wynosiły już prawie 4 miliony baryłek dziennie. To najwyższy poziom odnotowany do tej pory w tym roku. Był to wzrost o prawie jedną czwartą w stosunku do poprzedniego tygodnia.

Jak wynika z danych, transport jest również przeładowywany ze statków zawijających do rosyjskich terminali na znacznie większe jednostki, aby skorzystać z efektu skali podczas długich rejsów do Chin i Indii.

Czytaj też: Zaskakujący wystrzał ropy! Cena gwałtownie do góry

forsal.pl/kp