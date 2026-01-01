Jak zmartwychwstał „White Rex”, wart pół miliona dolarów

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) oświadczył, że sfabrykował informacje o śmierci Denisa Kapustina, dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RDK), walczącego przeciw Rosji wspólnie z armią ukraińską i przejął pół miliona dolarów, wydzielonych przez rosyjskie służby na jego likwidację.

„Porażka rosyjskich służb specjalnych – dowódca RDK Denis Kapustin żyje, a uzyskane pół miliona dolarów za jego likwidację wzmocni jednostki specjalne HUR” – przekazał HUR w komunikacie na portalach społecznościowych.

Wiadomość o śmierci Kapustina, który miał zginąć w ataku drona FPV na odcinku zaporoskim, RDK przekazał w sobotę. Informację tę rozpowszechniły następnie ukraińskie media.

Kombinacja operacyjna generała Kyryło Budanowa

Dowódcę RDK powitał w związku z „powrotem do życia” szef HUR, generał Kyryło Budanow.

Cieszę się, że pieniądze, przeznaczone na zlecenie pana – powiedzmy tak – likwidacji, zostały przeznaczone na pomoc w naszej walce – powiedział.

HUR opublikował w komunikatorze Telegram nagranie, na którym widać Budanowa, Kapustina oraz „Tymura”, zamaskowanego dowódcę jednostki, która przeprowadziła operację, związaną z przejęciem pieniędzy za zabicie dowódcy RDK.

Według HUR operacja ciągnęła się ponad miesiąc. W jej wyniku ustalono krąg osób w Rosji, którzy na zlecenie jej przywódcy Władimira Putina zabiegali o zabicie Kapustina.

Sam Kapustin zapewnił, że jego kilkudniowa nieobecność na froncie nie wpłynęła na zdolności jego formacji do walki przeciw wojskom rosyjskim. - Moja tymczasowa nieobecność nie wpłynęła na jakość ani powodzenie realizacji zadań bojowych. Jestem gotów przemieszczać się do rejonu realizacji zadań i nadal dowodzić pododdziałem RDK – zapewnił Kapustin.

Kim jest „White Rex”?

Według mediów, Denis Kapustin (ps. White Rex; znany także jako Denis Nikitin) urodził się w Moskwie w 1984 roku, jednak mieszkał głównie w zachodniej części Europy, m.in. w Holandii i Niemczech. Był związany ze kręgami skrajnej prawicy i środowiskami kibicowskimi. W 2014 roku brał udział w Kijowie w protestach w czasie Euromajdanu.

Kapustin uczestniczył w działaniach bojowych na początku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji w 2022 roku m.in. w Mikołajowie, na południu Ukrainy. W sierpniu 2022 roku założył Rosyjski Korpus Ochotniczy, jednostkę podporządkowaną Głównemu Zarządowi Wywiadu (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy. Formacja ta brała udział m.in. w działaniach rajdowych na terytorium Rosji, m.in. w Obwodach Briańskim i Biełgorodzkim.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP), sek

