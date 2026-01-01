Nowe zasady importu roślin

Od 5 stycznia wchodzi w życie znowelizowana ustawa o ochronie roślin zmieniająca zasady pobierania opłat za graniczną kontrolę fitosanitarną. Świeżo uchwalone przepisy mogą wpłynąć na sytuację rolników i firm importujących towary pochodzenia roślinnego. Co opłata za graniczną kontrolę fitosanitarną oznacza dla producentów rolnych?

Otóż jej uiszczenie stanie się warunkiem koniecznym do zatwierdzenia tzw. „Wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia” dla roślin i produktów roślinnych, wymaganego przy imporcie na teren Wspólnoty. Ma on postać elektroniczną i informuje o zgodności takich towarów, jak żywność, drewno czy materiały roślinne z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Bez tego dokumentu towar nie może trafić do obrotu. Zmiana ma usprawnić system kontroli.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

