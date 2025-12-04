Bruksela chce scentralizować nadzór nad rynkami kapitałowymi

Komisja Europejska zaprezentowała dzisiaj pakiet legislacyjny, który ma mocniej zintegrować rynki finansowe Unii Europejskiej. KE chce, by znacznie większe uprawnienia zyskał Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Pakiet - jak pisze KE w komunikacie informującym o przygotowaniu dokumentu - jest centralnym elementem strategii Unii Oszczędności i Inwestycji” - Savings and Investments Union (SIU). Według Komisji, głębsza integracja rynku kapitałowego jest niezbędna, by wzmocnić siłę gospodarczą UE i zapewnić większe finansowanie jej priorytetów strategicznych, czyli konkurencyjność, transformację cyfrową i zieloną oraz obronność.

Większa integracja

Pakiet ma być antidotum na bolączki unijnego rynku kapitałowego: jego fragmentację, niewielki rozmiar i ograniczoną konkurencyjność. Według Komisji, w 2024 r. kapitalizacja rynkowa giełd papierów wartościowych w UE wyniosła 73 proc. unijnego produktu krajowego brutto, w porównaniu z 270 proc. w Stanach Zjednoczonych. Bruksela wiąże te różnice z brakiem korzyści skali i niską efektywności oraz z różnicami w przepisach krajowych, które utrudniają instytucjom finansowym prowadzenie działalności transgranicznej.

Pakiet został przedstawiony dziewięć miesięcy po jego zapowiedzi w strategii SIU. Proponuje zestaw środków, które mają usunąć przeszkody w integracji pod względem handlu, obsługi potransakcyjnej i zarządzania aktywami.

Bruksela proponuje rozszerzenie możliwości paszportyzacji dla rynków regulowanych i centralnych depozytów papierów wartościowych, aby mogły one łatwiej oferować usługi transgraniczne w ramach jednolitego systemu zezwoleń. Chce również wprowadzić nowy status „paneuropejskiego operatora rynku” (“Pan-European Market Operator”)’ dla operatorów platform obrotu. Ma to umożliwić konsolidację struktur korporacyjnych i licencji w jeden podmiot lub jedną licencję.

Mocniejszy nadzór

Według propozycji Brukseli, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) uzyska bezpośrednie uprawnienia nadzorcze. KE uważa, że rozdrobnione krajowe nadzory są niespójne i utrudniają reagowanie na pojawiające się ryzyka. Zgodnie z propozycją Komisji, bezpośrednie kompetencje nadzorcze nad istotnymi infrastrukturami rynkowymi, w tym niektórymi platformami obrotu, kontrahentami centralnymi i centralnymi depozytami papierów wartościowych, a także wszystkimi dostawcami usług kryptoaktywnych, zostaną przekazane ESMA. Wzmocniona zostanie również jej rola koordynacyjna w sektorze zarządzania aktywami.

Komisja Europejska nie ukrywa, że przedstawiony pakiet ma zdecydowanie inspiracje polityczne, głęboko ingeruje w rynek i może wprowadzić w nim duże zmiany.

Integracja rynku nie jest działaniem technicznym – jest politycznym imperatywem dla dobrobytu Europy i jej globalnego znaczenia, mówi cytowana w dokumencie Maria Luís Albuquerque, komisarz do spraw usług finansowych oraz Unii Oszczędności i Inwestycji.

Nie wiadomo, jak propozycje Komisji ocenia praktycy rynku. Z punktu widzenia niektórych gospodarek mogą być one trudne do przyjęcia. Centralizacji europejskiego systemu nadzoru sprzeciwiał się np. Luksemburg. W kwietniu zeszłego roku, podczas spotkania przywódców europejskich, gdy został zaprezentowany pomysł stworzenia europejskiej wersji amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), czyli poszerzenie uprawnień ESMA, został on poparty - jak poinformował Reuters - przez Francję i Niemcy, ale skrytykowany przez mniejsze państwa – w tym Luksemburg, Maltę i Irlandię.

Dokument przedstawiony dzisiaj przez Komisję musi zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę.

Stanisław Koczot

