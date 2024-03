W Bukowinie rozpoczęła się XXIV Konferencja Rynku Kapitałowego. Podczas trzydniowego forum, o najważniejszych problemach polskiego rynku będą rozmawiali przedstawiciele zarządów czołowych banków, instytucji finansowych i kapitałowych, spółek giełdowych i administracji rządowej oraz doradcy rynku finansowego, prawnicy, audytorzy i inwestorzy. Gospodarzem konferencji jest Izba Domów Maklerskich. W konferencji bierze udział ponad 300 przedstawicieli polskiego rynku kapitałowego.

Ambicje Polski a potencjał ich realizacji

Tegoroczna KRK odbywa się pod hasłem „Ambicje Polski a potencjał ich realizacji – rynek kapitałowy w służbie gospodarce”. Celem konferencji jest wspieranie rozwoju rynku kapitałowego, który ma służyć budowaniu konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki oraz dobrobytu obywateli.

Rynek kapitałowy ma kluczową rolę do odegrania dla naszego rozwoju – mówił Andrzej Domański, minister finansów, który połączył się zdalnie z uczestnikami konferencji.

Według niego, przez ostatnie lata wzrost gospodarczy był oparty głównie na konsumpcji, natomiast teraz potrzebujemy wyraźnego przyspieszenia inwestycji. Minister podtrzymał tegoroczną prognozę wzrostu PKB, szacowaną w ustawie budżetowej na 3 proc., natomiast w przyszłym na około 3,5 proc.

Jednak by ten cel osiągnąć, potrzebujemy przyspieszenia inwestycji – mówił Andrzej Domański.

Podkreślił, że do Polski będą płynąć szerokim strumieniem środki unijne, jednak to inwestycje powinny być motorem wzrostu (a nie tylko one i konsumpcja wewnętrzna). Według niego, do tej pory brakowało w impulsów zachęcających inwestorów zagranicznych do inwestowania w Polsce (zapewnił, że teraz one się pojawią).

Andrzej Domański mówił do uczestników konferencji, że rola rynku kapitałowego była do tej pory za mała, a giełda nie rozwijała się tak dynamicznie jak powinna. – Przed nami stoją olbrzymie wyzwania – powiedział. Potrzebne są nowe regulacje, nowe instrumenty finansowe.

Minister Andrzej Domański zapewnił, że resort finansów będzie brał udział w pracach nad ETF-ami i REIT-ami.

Bez rynku kapitałowego siła polskiej gospodarki nie zostanie do końca wykorzystana – dodał.

Jak przyspieszyć rozwój rynku kapitałowego

XXIV Konferencja Rynku Kapitałowego poświęcona jest naszym ambicjom - mówił Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich.

Przyznał, że wielki wysiłek nie przełożył się na spodziewany rozwój rynku kapitałowego. Wartość zarządzanych aktywów znajduje się w stagnacji, Strategia rynku kapitałowego nie spełniła pokładanych w niej nadziei (- Skupiliśmy się na 100 inicjatywach, zamiast się na 5-10 – mówił szef IDM). Podkreślił, że główny nacisk powinien zostać położony na rozwój krajowego rynku kapitałowego.

Mamy bardzo dobrą współpracę z KNF, mamy w rządzie człowieka wywodzącego się z rynku – ministra Andrzeja. Domańskiego. Nawet giełdą – taka jest intencja rządu – może kierować człowiek z rynku brokerskiego. Mamy właściwych ludzi na właściwym miejscu. Czego nam brakuje? – pytał Waldemar Markiewicz.

Według niego, panuje takie przekonanie, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, że politycy mają niską świadomość roli rynku kapitałowego i słabą wolę jego rozwijania. Stąd apel, by próbować to zmienić.

Waldemar Markiewicz przypomniał kilka tez, kluczowych dla zrozumienia roli rynku kapitałowego i wyzwań, przed jakimi one stoją:

trzeba zwiększyć ochronę inwestorów (naszą bolączką jest słabe egzekwowania prawa),

większościowi akcjonariusze nie powinni wykorzystywać swojej silnej pozycji wobec akcjonariuszy mniejszościowych;

potrzebna jest polityka gospodarcza zachęcająca do inwestycji i innowacji (co wymaga wprowadzenia bodźców podatkowych),

powinno się zlikwidować niepewność co do OFE, zastanowić się nad rolą giełdy (czy powinna być spółką nastawioną na maksymalizację zysku, czy dostarczycielem infrastruktury dla rynku; czy ważniejsza jest dla niej ekspansja zagraniczna czy skupienie się na rynku krajowym).

Waldemar Markiewicz mówił o konieczności zwiększenia siły inwestorów instytucjonalnych i o kluczowej roli krajowej branży biur i domów maklerskich, zaangażowanych w rozwój polskich firm. – Działajmy, nie czekajmy – zaapelował prezes IDM.

Oferta dla inwestorów indywidualnych

Konieczne jest zwiększenie zainteresowania inwestowaniem na rynku kapitałowym – mówił do uczestników konferencji Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Apelował, by poszerzyć listę produktów inwestycyjnych dla klientów indywidualnych. Według niego, należy zastanowić się, które z elementów PPK można wykorzystać do stworzenia instrumentów inwestowania długoterminowego dla tej grupy klientów. Zwrócił uwagę, że upowszechnienie ETF-ów jest istotne dla całego rynku finansowego, nie tylko kapitałowego.

Jacek Jastrzębski uważa, że sposobem na uatrakcyjnienie oferty są innowacje, które mogą przejawiać się w kilku aspektach – może być to np. innowacyjny profil działalności emitentów, innowacyjna struktura instrumentów inwestycyjnych, innowacyjne procesy obsługi klienta i zarządzania jego środkami. Jacek Jastrzębski podkreślił znaczenie zrównoważonego podejścia do innowacyjności, zwracając uwagę, że termin „sustainability” zawiera w swoim angielskim znaczeniu także element trwałości i odporności na chwilowe zmiany.

Swoje wystąpienia podczas XXIV edycji KRK zapowiedziało wielu renomowanych ekonomistów, ekspertów i analityków. Bloki tematyczne tegorocznej konferencji dotyczą licznych zagadnień, kluczowych dla całego rynku finansowego, np. budowy autonomii strategicznej EU w kontekście wyzwań i szans dla Polski, roli Państwa na rynku kapitałowym, Generative AI, WATS GPW, wyzwań energetycznych, aktywów cyfrowych czy zmian w regulacjach rynku finansowego w Europie.

