Rynek kapitałowy urośnie w połowie 2026 r.

Na razie na polskim rynku panują raczej minorowe nastroje, ale wszystko może się zmienić, i to już za dwa lata. Impulsem do przeobrażenia brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia stanie się obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Taką hipotezę postawił Paweł Borys, prezes PFR, podczas XXIV Konferencji Rynku Kapitałowego, która odbywa się w Bukowinie Tatrzańskiej. Chodzi o to, że w Polsce rynek finansowy zdominowany jest przez banki, i to w ramach grup bankowych działają najpotężniejsze instytucje zarządzające naszymi aktywami. Przez 25 lat w sektorze nie było zbyt dużych oszczędności, ponieważ społeczeństwo było biedne.

Wyrażało się to tym, że wskaźnik kredytów do depozytów był powyżej 100 proc. W 2019 roku było to około 100 proc. Dzisiaj spadł poniżej 80 proc. Na przestrzeni czterech lat pojawiła się w sektorze bankowym nadwyżka 350 mld zł. Dzisiaj problemem nie jest brak oszczędności, tylko ich struktura terminowa. Dopóki mamy wysokie stopy procentowe i banki zarabiają około 100-150 punktów bazowych na marży depozytowej, nie będą dystrybuowały funduszy inwestycyjnych – mówił Paweł Borys.

Dlatego uważam, że kiedy stopy spadną w 2026 roku w okolice 3 proc., marże depozytowe zbliżą się do zera, to grupy bankowe zobaczą, że jednak w funduszach inwestycyjnych można zarabiać średnio 1,5-2 proc. i nastąpi masowe przesunięcie środków do funduszy inwestycyjnych.