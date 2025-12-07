Biały Dom idzie na wojnę ze zmowami cenowymi

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, powołujące w resorcie sprawiedliwości oraz Federalnej Komisji Handlu (FTC) zespoły zadaniowe, które mają zapewnić bezpieczeństwo łańcucha dostaw żywności. Biały Dom podkreślił, że posłużą zwalczaniu zmów cenowych i praktyk antykonkurencyjnych.

„Moja administracja podejmie działania w celu ustalenia, czy zachowania antykonkurencyjne, zwłaszcza ze strony firm kontrolowanych przez podmioty zagraniczne, zwiększają koszty utrzymania Amerykanów i zajmie się wszelkimi związanymi z tym zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego łańcuchów dostaw żywności” – stwierdza dokument.

Reuters zauważył, że zgodnie z rozporządzeniem prokurator generalny oraz przewodniczący FTC mogą wszcząć postępowania egzekucyjne i zaproponować nowe regulacje, jeśli w toku śledztwa ujawnione zostaną praktyki antykonkurencyjne.

Fox Business podkreśla, że podjęte zostaną niezbędne i stosowne działania dla zbadania branż związanych z żywnością w ramach ich specjalizacji. Analiza ma wykazać, czy kontrola nad tymi sektorami przez podmioty zagraniczne „zwiększa koszty produktów spożywczych w Stanach Zjednoczonych lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub gospodarczego Amerykanów”.

Trump: bezpieczne dostawy żywności są kluczowe dla bezpieczeństwa Ameryki

Przystępne cenowo i bezpieczne dostawy żywności są kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego Ameryki. Jednak zachowania antykonkurencyjne, zwłaszcza prowadzone przez korporacje kontrolowane przez podmioty zagraniczne, zagrażają stabilności i dostępności cenowej amerykańskich dostaw żywności – podkreślił prezydent.

Trump dodał, że w ostatnich latach niektóre firmy z amerykańskiego łańcucha dostaw żywności zawarły ugody w sprawach cywilnych, oskarżane o zmowy cenowe na dziesiątki milionów dolarów. Zwrócił też uwagę, że sektory takie jak przetwórstwo mięsa, nasiona, nawozy czy sprzęt są szczególnie podatne na zmowy cenowe i inne praktyki antykonkurencyjne.

