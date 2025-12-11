Trump stawia warunki, a Wall Street już ma faworyta

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że stacja CNN musi zostać sprzedana w ramach przejęcia Warner Bros. Discovery, właściciela telewizji. Akcje WBD i Paramount Skydance - który zamierza przejąć WBD wraz z CNN poszły w środę w górę, zaś akcje Netfliksa, który chce kupić WBD bez kanałów telewizyjnych, spadły.

Uważam, że ludzie, którzy zarządzali CNN przez ostatni czas, są hańbą. Uważam, że sprzedaż CNN jest konieczna, ponieważ z pewnością nie chcielibyśmy, żeby ludzie po prostu zostawili im trochę pieniędzy, dobrych pieniędzy wraz z CNN, żeby mogli wydawać jeszcze więcej na rozprzestrzenianie trucizny - powiedział w środę Trump, pytany o opinię na temat rywalizacji o przejęcie Warner Bros. Discovery między Paramount Skydance i Netfliksem.

Uważam, że jakakolwiek umowa powinna zagwarantować, że CNN będzie jej częścią lub będzie sprzedawane oddzielnie (…)Uważam, że CNN powinno zostać sprzedane razem ze wszystkim innym - dodał.

Słowa Trumpa - który ponownie zapowiedział, że będzie popierał decyzje dotyczące przejęcia WBD - zdają się faworyzować ofertę koncernu Paramount Skydance, kierowanego przez syna miliardera wspierającego Trumpa, Larry’ego Ellisona. Koncern zaoferował akcjonariuszom - z pominięciem zarządu WBD - zakup ich akcji i przejęcie całego przedsiębiorstwa, łącznie z kanałami telewizyjnymi, w tym CNN i polskim TVN. Netflix, który wcześniej porozumiał się z zarządem WBD o przejęciu, nie zamierza kupować części spółki z CNN.

Akcje Warner Bros. Discovery kontynuowały w środę wzrosty w obliczu sporu o przejęcie spółki między Netfliksem i Paramount Skydance, osiągając poziom bliski 30 dol. Akcje Netfliksa spadły o ponad 3 proc., zaś Paramount - wzrosły o 1 proc., sugerując, że rynek może uważać tę drugą firmę za faworyta.

Po zamknięciu normalnych godzin handlu na Wall Street, akcje zakończyły dzień na poziomie 29,53 dol., co oznacza 4,5-procentowy wzrost ich ceny. Tymczasem akcje Netfliksa spadły o ponad 4 proc. do poziomu 92,71 dol., zaś cena udziałów Paramount Skydance wzrosła o 0,5 proc. do 14,72 dol. Akcje WBD niemal dobiły do poziomu 30 dol. czyli ceny zaoferowanej przez Paramount w ramach próby wrogiego przejęcia. Oferta Netflixa opiewała na kwotę 27,75 dol. za akcję.

Środowe notowania potwierdziły dotychczasowy trend: w ciągu ostatnich pięciu dni akcje WBD wzrosły łącznie o ponad 20 proc., Netfliksa potaniały o 10 proc., zaś Paramount wzrosły o niecały procent.

Cały czas trwają negocjacje

We wtorek Paramount spotkał się z akcjonariuszami WBD, zaś w środę jeden fundusz inwestycyjny posiadający akcje WBD, GAMCO, zapowiedział, że swoje udziały przekaże właśnie Paramount. Mimo oferty Paramount, zarząd WBD zapowiedział, że nie zmienił swojego zdania i porozumienia z Netfliksem, jednak zapowiedział ponowne rozważenie oferty Paramount.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

