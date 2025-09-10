Biały Dom: dziś będzie rozmowa Trump-Nawrocki

Prezydent USA Donald Trump planuje jeszcze dziś przeprowadzić rozmowę z prezydentem RP Karolem Nawrockim - przekazała w środę przedstawicielka Białego Domu.

„Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim jeszcze dziś” - poinformowała urzędniczka.

Jest to pierwszy komentarz Białego Domu na temat wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Sam prezydent Trump jak dotąd nie odniósł się do sprawy. Wcześniej o solidarności z Polską i gotowości do jej obrony zapewnił ambasador USA przy NATO, Matthew Whitaker.

„Jesteśmy z naszymi sojusznikami z NATO w obliczu tych naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO” - zapewnił Whitaker na portalu X. Była to pierwsza oficjalna reakcja przedstawiciela Waszyngtonu na ten temat.

Sprawę komentowali natomiast członkowie amerykańskiego Kongresu. Republikanin, współprzewodniczący Komisji Helsińskiej Joe Wilson zwrócił uwagę, że do incydentu doszło niecały tydzień po wizycie polskiego prezydenta. Nazwał też działania Kremla „aktem wojny” i wezwał prezydenta Trumpa do podjęcia sankcji, prowadzących do „bankructwa rosyjskiej machiny wojennej”. Senator Demokratów Dick Durbin wyraził pogląd, że rosyjskich naruszeń nie można zignorować.

Jak dotąd nie ma informacji, by amerykańskie siły w Polsce brały udział w odpowiedzi na wtargnięcie rosyjskich dronów. Według szefa MSZ Radosława Sikorskiego, w operacji zestrzeliwania bezzałogowców uczestniczyły siły polskie, holenderskie, włoskie i niemieckie. Pentagon nie odpowiedział dotąd na pytanie PAP na ten temat.

Treść wpisu prezydenta Trumpa nt. ataku rosyjskich dronów / autor: X / screen

Trump w pierwszej reakcji: „Zaczyna się”

O co chodzi z Rosją, z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski za pomocą dronów? - zapytał w środę prezydent USA Donald Trump we wpisie na swoim portalu Truth Social. Zaczyna się – dodał.

„O co chodzi z Rosją, naruszającą przestrzeń powietrzną Polski za pomocą dronów? Zaczyna się” - brzmi wpis zamieszczony przez prezydenta USA.

To jego pierwsza reakcja na naruszenie terytorium Polski przez rosyjskie bezzałogowce.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

