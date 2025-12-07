Polak pokieruje największą na świecie fabryką JTI

Wojciech Odzimek został dyrektorem fabryki JTI w Polsce – największego kompleksu produkcyjnego firmy na świecie, zlokalizowanego w Starym Gostkowie pod Łodzią. Park produkcyjny, wart ponad 1,3 miliarda dolarów, obejmuje cztery nowoczesne fabryki zatrudniające blisko 2500 pracowników.

Kariera nowego dyrektora w JTI

Wojciech Odzimek pracuje w JTI od 2007 roku. Swoją karierę w polskiej fabryce rozpoczął w dziale inżynieryjnym, a następnie odpowiadał za produkcję. W 2015 roku dołączył do globalnej centrali firmy w Szwajcarii. W kolejnych latach pracował w zespole ds. strategii globalnego łańcucha dostaw, a następnie objął stanowisko dyrektora fabryki JTI w Kazachstanie. Od 2019 roku kierował budową nowego i funkcjonowaniem istniejącego zakładu w Etiopii. Od 2022 roku odpowiadał za fabrykę JTI w Izmirze w Turcji. W Polsce Wojciech Odzimek zastępuje Yana Sobolevsky’ego, który został mianowany Country Managerem JTI w Mołdawii.

„Kierowanie kompleksem fabryk JTI w Polsce to dla mnie wyróżnienie i ważny etap zawodowy. To miejsce o ogromnym znaczeniu dla całej organizacji – nowoczesne, perspektywiczne i tworzone przez wyjątkowy zespół. Chciałbym wspólnie z pracownikami dalej rozwijać zakład, wzmacniać jego rolę w globalnych strukturach JTI i dbać o to, aby polska fabryka pozostawała jednym z najbardziej innowacyjnych i zrównoważonych kompleksów produkcyjnych firmy” - mówi Wojciech Odzimek.

Inwestycje JTI w Polsce warte 1,3 mld dol.

Pierwsza fabryka JTI w Polsce rozpoczęła działalność w 2009 roku. W kolejnych latach powstały następne zakłady produkujące niemal każdy rodzaj wyrobów tytoniowych i nikotynowych. Najnowszą inwestycją JTI w Polsce jest fabryka innowacyjnych produktów i saszetek nikotynowych o wartości ponad 200 milionów dolarów.

W tym roku JTI otworzyło również jedną z największych farm fotowoltaicznych w regionie łódzkim o wartości 40 milionów złotych. Instalacja dostarcza energię elektryczną bezpośrednio do zakładu w Starym Gostkowie i redukuje emisję CO₂ o prawie 10 000 ton rocznie.

O JTI Polska

Do tej pory JTI zainwestowało w Polsce ponad 1,3 miliarda dolarów. Polska pozostaje kluczową lokalizacją dla globalnej działalności firmy. JTI zatrudnia w Polsce łącznie 3500 osób, z czego prawie 2500 pracuje w zakładach produkcyjnych pod Łodzią.

JTI Polska jest częścią Grupy Japan Tobacco International (JTI) i działa na rynku polskim od 2007 roku i jest obecnie drugim co do wielkości graczem na krajowym rynku tytoniowym w kategorii papierosów

