Nadzór finansowy. Jakie cele w 2026 roku?

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) podał swoje priorytety nadzorcze na 2026 r., wśród których umieścił m.in. dostosowanie się banków do zwiększonej niepewności gospodarczej i finansowej; dostępność produktów inwestycyjnych zwiększających zaangażowanie oszczędności oraz budowę kapitału w celach emerytalnych; wpływ zmian geopolitycznych, klimatycznych i demograficznych na wypłacalność ubezpieczycieli oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w działaniach nadzorczych.

Pełna lista priorytetów jest następująca:

Sektor bankowy

-Dostosowanie się banków do scenariusza zwiększonej niepewności gospodarczej i finansowej. Ocena wybranych aspektów zarządzania ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem stopy procentowej w portfelu bankowym w scenariuszu zwiększonej niepewności ekonomicznej i finansowej.

-Funkcjonowanie wybranych elementów systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Weryfikacja praktyk banków w zakresie niektórych aspektów systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz ograniczania materializacji tego ryzyka.

-Poprawność wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego. Ocena dostosowania banków do nowych wymogów regulacyjnych wprowadzonych przez pakiet CRR3, tj. zmian w podejściu do obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego.

-Zarządzanie ryzykiem wybranych produktów i usług bankowych oraz ich dystrybucji. Ocena jakości i prawidłowości procesów, standardów i procedur banków w zakresie wprowadzania nowych produktów i zarządzania już istniejącymi, w tym ich dystrybucją. Sektor usług płatniczych.

-Weryfikacja poziomu ochrony środków użytkowników usług płatniczych. Ocena prawidłowości i jakości zabezpieczania środków finansowych klientów przez niebankowych dostawców usług płatniczych.

Sektor kapitałowy

-Dostępność produktów inwestycyjnych zwiększających zaangażowanie oszczędności oraz budowę kapitału w celach emerytalnych. Udział w tworzeniu ram prawnych dla produktów oraz rozwiązań umożliwiających większe zaangażowanie oszczędności na rynku kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb budowania kapitału na emeryturę. Wsparcie dla nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego rynku kapitałowego, który sprzyja aktywności inwestorów indywidualnych, zwiększa ich zaufanie oraz umożliwia efektywne uczestnictwo w gospodarce przyszłości.

-Weryfikacja oferty funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez podmioty nadzorowane pod kątem wartości dla klienta. Weryfikacja praktyk dystrybutorów pod kątem doboru i oceny oferowanych produktów oraz wartości dla klientów generowanej przez te produkty; wdrożenie publicznego narzędzia umożliwiającego klientom porównywanie funduszy inwestycyjnych pod kątem kosztów, stóp zwrotu i ryzyka.

-Podniesienie poziomu bezpieczeństwa inwestorów indywidualnych w ofertach bezprospektowych. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa rynku i ochrony inwestorów poprzez intensyfikację działań nadzorczych dotyczących ofert bezprospektowych, w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Listing Act.

-Zapobieganie i zwalczanie insider tradingu oraz manipulacji rynkowych. Zapewnienie integralności rynku kapitałowego i ochrony inwestorów poprzez rozwój nowoczesnych narzędzi detekcyjnych i analitycznych w celu wykrywania oraz powstrzymywania nadużyć takich jak insider trading i manipulacja.

-Zmiana podejścia do badania adekwatności i rynków docelowych. Weryfikacja istniejących regulacji i przyjętych przez rynek rozwiązań pod kątem identyfikacji możliwych uproszczeń w procesie oceny klienta przez firmę inwestycyjną, z uwzględnieniem wymogów związanych z zarządzaniem produktowym.

-Wzrost wydajności procesów nadzorczych w obszarze prospektów. Optymalizacja postępowania prospektowego poprzez promowanie uzgadniania z emitentem harmonogramu procesu i terminu zatwierdzania prospektu; skrócenie procesów licencyjnych; ułatwienie składania dokumentacji wnioskowej kierowanej do KNF.

Sektor ubezpieczeniowy

-Wpływ zmian geopolitycznych, klimatycznych i demograficznych na wypłacalność zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Ocena zarządzania ryzykiem stopy procentowej i płynności, założeń stosowanych do wyznaczania rezerw oraz wyłączeń odpowiedzialności zakładu w kontekście dostosowania się zakładów ubezpieczeń do scenariusza zwiększonej niepewności i zmian otoczenia biznesowego.

-Jakość produktów ubezpieczeniowych i obsługi. Intensyfikacja kontroli dotyczących likwidacji szkód w ubezpieczeniach nieruchomości oraz analiza ubezpieczeń nieruchomości, a także przyczyn i wielkości luki w ubezpieczeniach katastroficznych.

-Jakość dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Intensyfikacja kontroli dotyczących praktyk sprzedażowych i doradczych oraz dokumentacji produktów w ubezpieczeniach nieruchomości, analiza dystrybucji ubezpieczeń nieruchomości oraz wydanie rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń i stanowiska dla dystrybutorów ubezpieczeń.

-Wzmocnienie i dostosowanie nadzoru do nowych wymogów regulacyjnych. Dostosowanie praktyki nadzorczej do wymogów wynikających z nowelizacji dyrektywy. Wypłacalność II i przygotowanie nadzoru do wykonywania nowych zadań wynikających z wymogów dyrektywy IRRD, a także wdrożenie pełnoskalowego nadzoru nad lokowaniem środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, wobec których stosuje się nowe wymogi regulacyjne.

Rynek kredytu konsumenckiego

-Przygotowanie rynku do wdrożenia nowych regulacji CCD2. Aktywny udział w dyskusji dotyczącej implementacji Dyrektywy CCD2 do krajowego porządku prawnego, w szczególności w zakresie proporcjonalnego ukształtowania przepisów implementujących. Wsparcie kredytodawców kredytu konsumenckiego w dostosowaniu ich działalności do wymogów Dyrektywy CCD2, po przeprowadzeniu jej implementacji do polskiego porządku prawnego.

Obszar prawny

-Aktywna rola Urzędu KNF w procesie kształtowania argumentacji prezentowanej przez RP przed TSUE. Aktywna prezentacja opinii Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w stanowiskach Rzeczypospolitej Polskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i stabilności polskiego rynku finansowego, w tym w szczególności w postępowaniach dotyczących wskaźników referencyjnych, takich jak WIBOR. Działanie to ma na celu zapewnienie uwzględniania perspektywy nadzorczej, ochrony uczestników rynku oraz spójności krajowych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Operacyjna odporność cyfrowa sektora finansowego

-Odporność rynku finansowego na zagrożenia geopolityczne, hybrydowe i cyfrowe. Monitoring i identyfikacja zagrożeń związanych ze zmianami środowiska geopolitycznego, krajowego i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni; wdrażanie rozwiązań podnoszących holistycznie rozumianą odporność rynku finansowego, w tym na zagrożenia o charakterze hybrydowym i cyfrowym oraz przeciwdziałanie zjawisku oszukańczych transakcji.

Cyfrowa sprawność nadzoru

-Sztuczna inteligencja w działaniach nadzorczych. Zwiększenie efektywności analizy i przetwarzania danych przekazywanych przez podmioty nadzorowane. Rozwój rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, w szczególności modeli przetwarzania języka naturalnego (NLP), wspierających automatyczną analizę dokumentów, raportów i innych materiałów przekazywanych do UKNF.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, sektorem kas spółdzielczych oraz nad sektorem instytucji pożyczkowych.

