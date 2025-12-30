Za wyrzucenie paragonu 500 zł kary!

Paragony, jako stały element codzienności, nie powinny być wyrzucane do niebieskiego pojemnika na śmieci. Firma Interzero Polska przeprowadziła badanie, z którego wynika, że 71 proc. Polaków nie wie, gdzie wyrzucać paragony.

Od 2021 roku obowiązują przepisy dotyczące segregacji odpadów. Jeśli wyrzucimy paragon do niebieskiego kosza na śmieci, możemy spodziewać się kary w wysokości 500 zł nałożonej przez Straż Miejską lub podwyższenia opłat za wywóz odpadów.

Wyjaśnienie

Śmieci trzeba dzielić na pięć kategorii:

- Papier,

- Szkło,

- Metal i plastik,

- Bioodpady,

- Odpady zmieszane.

Problem

W praktyce okazuje się, że Polacy mają problem z poprawnym segregowaniem niektórych odpadów. Badania wykazały, że aż 74 proc. osób źle wyrzuca pękniętą szklankę, 49 proc. błędnie segreguje karton po napoju, a 53 proc. nie wie, gdzie wrzucić zużyty ręcznik papierowy. Paragonem natomiast nieumiejętnie posługuje się aż 71 proc. badanych.

Dlatego…

Paragony, mimo że wykonane z papieru, drukowane są na specjalnym papierze termicznym, który składa się z papieru bazowego, emulsji termoczułej oraz warstwy ochronnej. Oznacza to, że nie nadają się one do recyklingu, a więc powinny być wyrzucane do czarnego pojemnika na śmieci.

A reszta śmierci?

Odpady powinny być umieszczane w następujących pojemnikach:

Papier - Pojemnik niebieski – na odpady papierowe, kartony, gazety, czasopisma itp.

Szkło- Pojemnik zielony – na szkło, zarówno przezroczyste, jak i kolorowe.

Plastik i metal - Pojemnik żółty – na plastikowe butelki, opakowania, puszki, folie.

Bioodpady - Pojemnik brązowy – na odpady organiczne, takie jak resztki jedzenia, obierki, trawa.

Odpady zmieszane - Pojemnik szary – na odpady, które nie nadają się do recyklingu, np. zanieczyszczone materiały.

Na podstawie InteriaBiznes, jb

