Runęła "statua wolności". Znamienny symbol

W poniedziałek, w mieście Guaiba w Brazylii, silny wiatr o prędkości prawie 90 km/h przewrócił kopię „Statuy Wolności”.

Pomnik, który ma 24 metry wysokości, został postawiony w 2020 roku przed sklepem sieci Havan, gdzie stanął na parkingu. Choć sama statua runęła, postument pozostał nienaruszony.

W wyniku tego incydentu nie było rannych, a teren wokół pomnika został zabezpieczony.

Wichura i poważne szkody

Wichura, która nawiedziła południowo-wschodnią Brazylię, spowodowała poważne szkody w wielu gminach, a prędkość wiatru w okolicach Guaiby osiągnęła 85 km/h. Wiatr w innych częściach stanu Rio Grande do Sul był jeszcze silniejszy, dochodząc do 99,9 km/h. Władze regionu poinformowały, że burze dotknęły aż 49 gmin, a w Porto Alegre ogłoszono czerwone ostrzeżenie.

interia, jb