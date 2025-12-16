Informacje
Brazylia: Przed jednym ze sklepów przewróciła się 24-metrowa kopia Statuy Wolności / autor: PAP
Brazylia: Przed jednym ze sklepów przewróciła się 24-metrowa kopia Statuy Wolności / autor: PAP

Runęła "statua wolności". Znamienny symbol

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 grudnia 2025, 13:28

  • Powiększ tekst

W poniedziałek, w mieście Guaiba w Brazylii, silny wiatr o prędkości prawie 90 km/h przewrócił kopię „Statuy Wolności”.

Pomnik, który ma 24 metry wysokości, został postawiony w 2020 roku przed sklepem sieci Havan, gdzie stanął na parkingu. Choć sama statua runęła, postument pozostał nienaruszony.

W wyniku tego incydentu nie było rannych, a teren wokół pomnika został zabezpieczony.

Wichura i poważne szkody

Wichura, która nawiedziła południowo-wschodnią Brazylię, spowodowała poważne szkody w wielu gminach, a prędkość wiatru w okolicach Guaiby osiągnęła 85 km/h. Wiatr w innych częściach stanu Rio Grande do Sul był jeszcze silniejszy, dochodząc do 99,9 km/h. Władze regionu poinformowały, że burze dotknęły aż 49 gmin, a w Porto Alegre ogłoszono czerwone ostrzeżenie.

interia, jb

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych