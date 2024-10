Tąpnięcie na rynku ropy! Ceny runęły

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku runęły na początku nowego tygodnia po tym, jak izraelskie ataki na cele w Iranie ominęły instalacje naftowe należące do tego ważnego członka OPEC, co zwiększa szanse na złagodzenie nastrojów „wrogości” na Bliskim Wschodzie - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 68,57 USD, niżej o 4,47 proc.

Brent na ICE na XII jest wyceniana po 72,80 USD za baryłkę, po zniżce o 4,27 proc.

Sobotni atak Izraela na Iran przeraził inwestorów

W sobotę izraelskie samoloty przeprowadziły uderzenie w cele wojskowe w całym Iranie, realizując „obietnicę” odwetu za ostrzał rakietowy przeprowadzony przez Iran na początku października.

„Sobotni atak powietrzny na obiekty wojskowe w Iranie był precyzyjny. Osiągnęliśmy dzięki niemu wszystkie wyznaczone cele” – powiedział w niedzielę premier Izraela Benjamin Netanjahu podczas uroczystości z okazji pierwszej rocznicy ataku palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas na Izrael z 7 października 2023 r.

„Iran zaatakował Izrael setkami pocisków balistycznych i atak ten skończył się fiaskiem. Obiecaliśmy wtedy, że zareagujemy mocno i w sobotę o świcie spełniliśmy tę obietnicę. Siły powietrzne zaatakowały Iran i uderzyły w irańskie obiekty obronne i produkujące rakiety używane przeciw nam” – powiedział Netanjahu.

Odniósł się w ten sposób do ataku rakietowego przypuszczonego przez Iran 1 października.

Tymczasem sobotni atak Izraela na Iran ominął irańską infrastrukturę naftową, nuklearną i cywilną, co daje nadzieję na złagodzenie „wrogości” na Bliskim Wschodzie, skąd dostarczana jest 1/3 ropy na świecie.

Obniżka prognozy cen ropy

Analitycy Citigroup Inc. już obniżyli swoje prognozy cen dla ropy Brent ponieważ premia za ryzyko wynikające z ryzyka geopolitycznego na Bliskim Wschodzie maleje.

Citi obniżyło szacunki dla cen Brent w perspektywie do 3 miesiący do 70 USD/b z 74 USD/b poprzednio, a w okresie 6-12 miesięcy - do 60 USD/b z 72 USD/b.

Analitycy wskazują, że mimo to ryzyko dla zwyżek cen ropy nadal istnieje, ale Citi ocenia prawopodobieństwo znacznego wzrostu notowań surowca na 10 proc., wobec 20 proc. w poprzedniej prognozie.

PAP Biznes, sek

