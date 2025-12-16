Przepracowała tylko 1 dzień. Tyle emerytury otrzymuje

W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a świadczenia emerytalne są wypłacane przez ZUS niezależnie od stażu pracy i zgromadzonych składek. Oznacza to, że nawet po krótkim okresie zatrudnienia, takim jak jeden dzień pracy, można otrzymać minimalną emeryturę.

W skrajnych przypadkach kobieta, która przepracowała zaledwie 1 dzień, może otrzymać świadczenie wynoszące zaledwie kilka groszy miesięcznie.

Jak podaje portal Interia, tak jest w przypadku emerytki z Legnicy, która dostaje 43 grosze, a w jeszcze gorszej sytuacji znajduje się seniorka ze Szczecina, która otrzymuje tylko 3 grosze miesięcznie.

Zatrważające dane

Problem mikroemerytur w Polsce staje się coraz bardziej powszechny, a liczba osób otrzymujących emerytury poniżej minimalnej rośnie z roku na rok. W 2024 roku już ponad 433 tys. seniorów otrzymuje świadczenia głodowe.

Minimalna emerytura w Polsce

Emerytura minimalna w Polsce wynosi 1878,91 zł, ale nadal wielu emerytów nie osiąga tego poziomu. Istnieją jednak programy wsparcia, takie jak „Mama 4 plus”, które pozwalają wyrównać emeryturę do kwoty minimalnej, zwłaszcza dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci.

Za Interia, jb