Dla kogo wcześniejsza emerytura od 1 stycznia 2026 r.?

Nie wszyscy muszą czekać do 60. roku życia (kobiety) czy 65. roku życia (mężczyźni), aby przejść na emeryturę. W polskim systemie istnieje możliwość skorzystania z wcześniejszego świadczenia dla osób, które przez lata pracowały w szczególnych warunkach lub na stanowiskach wymagających wyjątkowej odpowiedzialności.

Wcześniejsze świadczenie emerytalne należy się urodzonym w latach 1949-1969. Warunkiem jest udokumentowanie. że przynajmniej 15 lat przepracowało się w trudnych warunkach, a także osiągnięcie wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn oraz odpowiedni staż pracy – minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Trudne warunki i szczególny charakter

Prace w szczególnych warunkach to zajęcia obciążające zdrowie i wymagające dużego wysiłku fizycznego, jak górnictwo, hutnictwo czy przemysł chemiczny. Natomiast prace o szczególnym charakterze obejmują zawody wymagające odpowiedzialności i dyspozycyjności, takie jak służba wojskowa, praca nauczyciela czy funkcjonariusza celnego.

Najbardziej narażone branże

Na liście zawodów uprawniających do wcześniejszej emerytury znajdują się m.in.: energetyk, chemik, budowlaniec, leśnik, rolnik, transportowiec, lekarz, pielęgniarka, a także marynarz czy lotnik. Wspólnym mianownikiem tych profesji jest długotrwała praca w warunkach szkodliwych lub wymagających szczególnej odporności psychicznej.

Jak ubiegać się o świadczenie?

Wniosek o wcześniejszą emeryturę składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na formularzu EMP wraz z dokumentem ERP-6 i świadectwami pracy potwierdzającymi wykonywanie zawodu w szczególnych warunkach. Dokumenty można pobrać ze strony ZUS lub odebrać w placówce. Wnioski przyjmowane są najwcześniej na 30 dni przed spełnieniem warunków. W przypadku odmowy ubezpieczonemu przysługuje odwołanie do sądu. Cała procedura jest bezpłatna.

Źródło: Farmer.pl; oprac. GS

