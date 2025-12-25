Rolni latyfundyści w Parlamencie

W Sejmie i Senacie nie brakuje polityków, którzy po pracy przy ustawach, zakładają robocze ubrania i wracaj na pola do swoich ciągników. Z oświadczeń majątkowych, przeanalizowanych przez „Fakt”, wynika, że część parlamentarzystów prowadzi naprawdę imponujące gospodarstwa rolne.

Rekordziści mają po ponad 100 hektarów ziemi, a ich roczne dochody z rolnictwa sięgają nawet miliona trzystu tysięcy złotych. Liderem zestawienia jest senator PSL Ryszard Bober, który dysponuje aż stu czterdziestoma czterema hektarami własnej ziemi oraz prawie setką w dzierżawie. Jego gospodarstwo wyceniono na sporo ponad 9 milionów złotych.

Na drugim miejscu znalazł się Zbigniew Ziejewski (również z PSL) z areałem ziemi uprawnej przekraczającym sto hektarów i przychodami rzędu niemal siedmiuset czterdziestu tysięcy złotych rocznie. Dużymi gospodarstwami mogą pochwalić się również Robert Telus (PiS), który łącznie posiada i dzierżawi niemal 100 hektarów.

Po około 30 mają Marcin Skonieczka (Polska 2050) oraz Michał Kołodziejczak (Koalicja Obywatelska). Wartość gruntów, na których gospodaruje ten ostatni polityk wyraźnie przekracza 3 mln zł.

Źródło: Fakt

Oprac. GS