Rolnicy protestują w kolejnym mieście [ZDJĘCIA]

Spokojnie przebiega protest rolników, który w czwartek przed południem rozpoczął się w Kielcach. Manifestacja polega na blokadzie ulic w centrum miasta i w okolicach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zablokowane zostały aleja IX Wieków Kielc oraz dwa ważne skrzyżowania w ścisłym centrum miasta / autor: PAP

Rolnicy rozpoczęli manifestację w centrum miasta, blokując aleję IX wieków Kielc od ronda Gustawa Gerlinga-Grudzińskiego do skrzyżowania z ulicą Warszawską oraz fragment ulicy Nowy Świat.

Strajk polskich rolników / autor: PAP

Do centrum wjechało kilkadziesiąt ciągników. W miejscach blokad przepuszczane są wyłącznie pojazdy służb ratunkowych, autobusów komunikacji miejskiej i kursowych busów. Na drogach dojazdowych do centrum ruchem kieruje policja.

Protest rolników / autor: PAP

Uczestnicy protestu trzymali białoczerwone flagi i transparenty z hasłami m.in. „Stop dyktaturze Brukseli”. Na jednym z pojazdów ustawiono także kukły - podobizny polityków: Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Michała Kołodziejczaka, którzy siedzą wokół stołu z napisem „koryto”.

. Rolnicy z całej Polski kontynuują protesty. Ich powodem jest m.in. niedawna decyzja Komisji Europejskiej o przedłużeniu bezcłowego handlu z Ukrainą do 2025 roku, a także sprzeciw wobec prowadzonej przez Unię Europejską polityce Zielonego Ładu / autor: PAP

Postulaty polskich rolników są znane od miesięcy

Wśród protestujących był Artur Konarski, przewodniczący świętokrzyskich struktur NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, który podkreślił, że postulaty protestujących są niezmienne od kilku miesięcy – to zaprzestanie napływu niewłaściwej jakości zboża z Ukrainy i zrezygnowanie z rozwiązań wprowadzanych przez Zielony Ład.

Już 2022 roku mówiliśmy, że zboże z Ukrainy będzie stanowić dla naszego rolnictwa zagrożenie i tak się stało. Za tę sytuację odpowiadają politycy, oligarchowie, eurokraci i duże firmy, które zarabiają na sprowadzaniu nielegalnego zboża z Ukrainy. Cierpią na tym wszyscy - rolnicy i konsumenci, ponieważ jedzmy żywność niewiadomego pochodzenia - powiedział Konarski.

Jego zdaniem nadal brakuje nadzoru fitosanitarnego nad zbożem trafiającym do Polski z Ukrainy.

Nie wygramy rywalizacji z Ukrainą, która me lepsze ziemie, a trzykrotnie większe plony przy o połowę mniejszych nakładach – powiedział.

Konarski zaznaczył, że on, podobnie jak inni producenci, rozwijał swoje 200-hektarowe gospodarstwo, zaciągając kredyty, których teraz ze względu na niską opłacalność produkcji, może nie mieć za co spłacić. Zwrócił się także do mieszkańców z prośbą o wyrozumiałość. Jak mówił, rolnicy walczą o „wspólne dobro”, a polskie, rodzinne gospodarstwa rolne są podstawą bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Zablokowane ulice. Protest polskich rolników / autor: PAP

Mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa kieleckiej policji poinformowała, że protest przebiega spokojnie. Funkcjonariusze nie odnotowali żadnych incydentów.

Protest rolników w Kielcach / autor: PAP

Organizatorzy zgromadzenia zapowiedzieli, że protest ma potrwać do piątku. Manifestacja ma mieć charakter ciągły i odbywać się również w godzinach nocnych.

pap, jb